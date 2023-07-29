Оградки воруют на Булыгинском кладбище в Барнауле
По словам очевидца, заборчики спиливают у покойных ветеранов
29 июля 2023, 17:02, ИА Амител
Спиленная оградка на кладбище / Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на Булыгинском кладбище неизвестные спиливают оградки у могил. Об этом сообщается в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
"Спиливают оградки. Как им спится потом спокойно, негодяям? <...> У ветеранов [ВОВ] воруют. Бессовестные люди. Чтобы денюжки эти поперек им встали", – рассказал очевидец.
В комментариях люди также остались крайне недовольны поступком злоумышленников:
- "Ужас! Как они так могут, совести нет!"
- "У людей, ничего святого не осталось. Уроды".
- "У людей нет святого. И это же еще принимают на металл. Прекрасно понимая, откуда сняли".
- "Ой-ой, силы кладбища накажут, нельзя ничего брать с их территории, а мертвая энергия не принесет ничего хорошего... Тот, кто взял, тяжело заболеет и умрет!"
- "Вот как им спится после такого? Таких даже людьми назвать нельзя".
21:13:11 29-07-2023
Видел я этих сборщиков металла. Бомжи с пропитыми, черными от грязи лицами, постоянно трутся на Булыгинском кладбище, это место их работы, они там металл добывают. На кладбище есть администрация, которая при желании этих бомжей может отвадить навсегда. Но..... Там возле монумента воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Барнаула в 1941-1945г.г., прямо впритык к монументу, спилили 30-ти летние сосны и разместили могилу гражданина Тонояна, размером 5х10 метров, с крышей от дождя на железных столбах по всей площади, с плиточкой, лавочкой, большим крестом отдельно, напротив могилы с памятником. А напротив через дорогу разломана 100 летняя могила красного командира, от 4-х бетонных столбиков оградки остался один столбик, железо давно ушло, скоро не останется ничего и место будет продано под новое захоронение.