Оградки воруют на Булыгинском кладбище в Барнауле

По словам очевидца, заборчики спиливают у покойных ветеранов

29 июля 2023, 17:02, ИА Амител

Спиленная оградка на кладбище / Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Булыгинском кладбище неизвестные спиливают оградки у могил. Об этом сообщается в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

"Спиливают оградки. Как им спится потом спокойно, негодяям? <...> У ветеранов [ВОВ] воруют. Бессовестные люди. Чтобы денюжки эти поперек им встали", – рассказал очевидец.

В комментариях люди также остались крайне недовольны поступком злоумышленников: