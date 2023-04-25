Жительница Барнаула пожаловалась на раскуроченную могилу на кладбище
Рядом с могилой есть следы от машины и трактора
25 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
Жительница Барнаула приехала на новое Власихинское кладбище и увидела, что могилу повредил трактор. Об этом она рассказала в паблике "Барнаул 22".
"Была 12 апреля – было всё хорошо, а 24 апреля всё раскурочено. И никто ничего не видел, но следы от машины и трактора есть. Кто это сделал, у тебя совести нет? Я не знаю, кто там находился из ответственных. Меня, можно сказать, послали", – отметила женщина.
В комментариях к сообщению указали, что "там беспредел полный": якобы копают могилы не в том месте, за которое заплатили родственники, мусор выбрасывают в кучу на поле, а потом он разлетается по ближайшим могилам.
Ранее барнаульцы пожаловались на мусор, который складируют возле Булыгинского кладбища.
13:21:06 25-04-2023
Присоединяюсь к информации о состоянии нового Власихинского кладбища. Считаю администрацию кладбища неспособной организаювать элементарный порядок, начиная с самого начала - с въезда на территорию.
14:03:40 25-04-2023
Елена (13:21:06 25-04-2023) Присоединяюсь к информации о состоянии нового Власихинского ... Это кладбище !!!! Не центральная площадь города!!!
14:02:59 25-04-2023
Так вот и время для вас , привести все в порядок. Заборов наставите, пройти невозможно. А кому подхоранивать надо , как им быть? Летать вокруг?