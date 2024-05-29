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Ограничение на движение электросамокатов введут на пешеходной улице в Барнауле

Мера продиктована увеличением числа аварий с самокатчиками

29 мая 2024, 18:45, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина
Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Ограничение для движения электросамокатов введут на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, оно начнет действовать с 10 июня.

Речь идет о пешеходной части улицы в границах проспектов Социалистического и Ленина. Профильный комитет прорабатывает вопрос об установке соответствующих дорожных знаков.

Отмечается, что на данном участке также будут проводиться рейды сотрудников ГАИ. Сама мера связана с увеличением количества аварий с участием людей на электросамокатах.

Барнаул Дорожный ремонт электросамокаты мэрия

Комментарии 6

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Гость

19:31:23 29-05-2024

И на проспекте Ленина надо ввести от пл.Баварина до пл.Октября, и в парках

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Гость

07:04:56 30-05-2024

Гость (19:31:23 29-05-2024) И на проспекте Ленина надо ввести от пл.Баварина до пл.Октяб... И на красноармейском. По всей длине!

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Гость 1

06:25:10 30-05-2024

Гость (19:31:23 29-05-2024) И на проспекте Ленина надо ввести от пл.Баварина до пл.Октяб... Кто эти ограничения контролировать будет? В парках написано выгул собак, езда на велосипеде запрещены, ни кто не соблюдает, потому что не контролируют.

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Гость

07:03:28 30-05-2024

Вот интересно, а чем центр города отличается от спального района? Только тем что "центр". Эти самокатчики носятся по всем тротуарам города. Причем массе своей несовершеннолетние школьники. Надо вводить жёсткие ограничения для данного вида транспорта, он также опасен для людей как и мотоциклы, машины.

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Гость1

07:38:40 30-05-2024

Гость (07:03:28 30-05-2024) Вот интересно, а чем центр города отличается от спального ра... Вводят много контролировать не кому.

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Гость

07:50:26 30-05-2024

Мамаш с колясками тоже с улиц убрать. А то коровы задницы свои растележат, не пройти!

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