Ограничение на движение электросамокатов введут на пешеходной улице в Барнауле
Мера продиктована увеличением числа аварий с самокатчиками
29 мая 2024, 18:45, ИА Амител
Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина
Ограничение для движения электросамокатов введут на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, оно начнет действовать с 10 июня.
Речь идет о пешеходной части улицы в границах проспектов Социалистического и Ленина. Профильный комитет прорабатывает вопрос об установке соответствующих дорожных знаков.
Отмечается, что на данном участке также будут проводиться рейды сотрудников ГАИ. Сама мера связана с увеличением количества аварий с участием людей на электросамокатах.
19:31:23 29-05-2024
И на проспекте Ленина надо ввести от пл.Баварина до пл.Октября, и в парках
07:04:56 30-05-2024
Гость (19:31:23 29-05-2024) И на проспекте Ленина надо ввести от пл.Баварина до пл.Октяб... И на красноармейском. По всей длине!
06:25:10 30-05-2024
Гость (19:31:23 29-05-2024) И на проспекте Ленина надо ввести от пл.Баварина до пл.Октяб... Кто эти ограничения контролировать будет? В парках написано выгул собак, езда на велосипеде запрещены, ни кто не соблюдает, потому что не контролируют.
07:03:28 30-05-2024
Вот интересно, а чем центр города отличается от спального района? Только тем что "центр". Эти самокатчики носятся по всем тротуарам города. Причем массе своей несовершеннолетние школьники. Надо вводить жёсткие ограничения для данного вида транспорта, он также опасен для людей как и мотоциклы, машины.
07:38:40 30-05-2024
Гость (07:03:28 30-05-2024) Вот интересно, а чем центр города отличается от спального ра... Вводят много контролировать не кому.
07:50:26 30-05-2024
Мамаш с колясками тоже с улиц убрать. А то коровы задницы свои растележат, не пройти!