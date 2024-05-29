Ограничение на движение электросамокатов введут на пешеходной улице в Барнауле

Мера продиктована увеличением числа аварий с самокатчиками

29 мая 2024, 18:45, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Ограничение для движения электросамокатов введут на улице Мало-Тобольской в Барнауле. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, оно начнет действовать с 10 июня.

Речь идет о пешеходной части улицы в границах проспектов Социалистического и Ленина. Профильный комитет прорабатывает вопрос об установке соответствующих дорожных знаков.

Отмечается, что на данном участке также будут проводиться рейды сотрудников ГАИ. Сама мера связана с увеличением количества аварий с участием людей на электросамокатах.