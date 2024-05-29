Новые штрафы уже одобрили в профильном комитете Госдумы

29 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Электросамокаты на улице / Фото: pixabay.com

В России вскоре могут появиться новые штрафы для любителей прокатиться на электросамокате. Соответствующему законопроекту еще только предстоит рассмотрение в Госдуме, но профильный комитет рекомендовал одобрить документ. В апреле с инициативой ужесточить наказание для самокатчиков выступили сенаторы Совфеда во главе с Андреем Клишасом.

Подробнее о том, что за штрафы и за какие нарушения могут появиться в России, – в материале amic.ru.

1 Езда на самокате в нетрезвом виде За управление электросамокатом или любым средством индивидуальной мобильности в нетрезвом виде сенаторы предлагают штрафовать на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Для этого авторы законопроекта хотят дополнить КоАП РФ статьей 12.8.1. Такими, по мнению сенаторов, должны быть штрафы за отказ от прохождения медосвидетельствования. А вот для велосипедистов штрафы за передвижение в нетрезвом виде предлагают оставить прежними – от 1 до 1,5 тысячи рублей.

2 Оставление самоката на месте ДТП Если само нарушение правил не содержит признаков уголовного преступления, то за оставление самоката на месте ДТП будет грозить от 4 до 5 тысяч рублей.

3 Превышение скорости Здесь авторы законопроекта предлагают ранжировать штрафы в зависимости от того, на сколько была превышена скорость. Например, если превышение составит от 5 до 10 км/ч, то штраф будет от 500 до 800 рублей. За превышение на 10-15 км/ч будут наказывать штрафом в 2-2,5 тысячи рублей. Если самокатчик превысил лимит на 15-20 км/ч, то ему придется заплатить 3-3,5 тысячи рублей. Наконец, если человек разогнался более чем на 20 км/ч выше лимита, то его оштрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

4 Штраф за езду вдвоем За езду вдвоем на одном электросамокате предлагается штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. А вот за незаконную перевозку детей на СИМ придется заплатить 5 тысяч рублей.

5 Езда на самокате по автомагистрали За движение на самокате по автомагистрали сенаторы предлагают штрафовать на тысячу рублей. За езду по проезжей части, в случае если это запрещено дорожными правилами, штраф может достигнуть 2-2,5 тысяч рублей. Если же масса электросамоката более 35 кг, а человек при этом едет по пешеходной дорожке или тротуару, его смогут оштрафовать на 3-3,5 тысячи рублей. Кстати, еще на 2-2,5 тысячи рублей предлагается штрафовать самокатчиков, которые создают помехи пешеходам при движении по тротуару или пешеходной дорожке.

6 Нарушение ПДД с причинением вреда здоровью Эти штрафы в законопроекте тоже прописали отдельно. Так, за нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью, самокатчиков предлагается штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести, то штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей.

7 Невыполнение требования об остановке Штраф за это нарушение предлагают определить в пределах 500-800 рублей.