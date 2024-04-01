Ограничение на проезд по улице Попова сняли в Барнауле
На одном из участков дороги в городе перекрытие сохраняется
01 апреля 2024, 08:05, ИА Амител
Дорожный знак / Фото: pxhere.com
В Барнауле сняли ограничение на проезд по участку улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Дорогу перекрывали из-за сильного подтопления. Сотрудники МБУ "Автодорстрой" проводили работы по очистке пути.
Ограничение движения для транспорта сохраняются на съезде с Павловского тракта на улицу Христенко.
Ранее сообщалось, что вода подбирается к трассе Барнаул - Камень-на-Оби.
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