Ограничение на проезд по улице Попова сняли в Барнауле

На одном из участков дороги в городе перекрытие сохраняется

01 апреля 2024, 08:05, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: pxhere.com

В Барнауле сняли ограничение на проезд по участку улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Дорогу перекрывали из-за сильного подтопления. Сотрудники МБУ "Автодорстрой" проводили работы по очистке пути.

Ограничение движения для транспорта сохраняются на съезде с Павловского тракта на улицу Христенко.

Ранее сообщалось, что вода подбирается к трассе Барнаул - Камень-на-Оби.