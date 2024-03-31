Трассу Барнаул - Камень-на-Оби начало топить

Вода уже подходит к дорожному полотну

31 марта 2024, 14:35, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: Инцидент Барнаул

В Алтайском крае начало топить трассу Барнаул - Камень-на-Оби. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Пользователи опубликовали видеозапись, на которой видно, что талые воды вплотную подбираются к дорожному полотну. Поля с одной стороны уже полностью залило.

Автор видеозаписи не утверждает, где именно произошло подтопление.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в Алтайском крае перекрыли уже девять трасс.