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Трассу Барнаул - Камень-на-Оби начало топить

Вода уже подходит к дорожному полотну

31 марта 2024, 14:35, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: Инцидент Барнаул
Кадр из видео / Фото: Инцидент Барнаул

В Алтайском крае начало топить трассу Барнаул - Камень-на-Оби. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Пользователи опубликовали видеозапись, на которой видно, что талые воды вплотную подбираются к дорожному полотну. Поля с одной стороны уже полностью залило.

Автор видеозаписи не утверждает, где именно произошло подтопление.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в Алтайском крае перекрыли уже девять трасс.

Алтайский край Дороги

Комментарии 4

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Гость

17:14:55 31-03-2024

А где же МЧС? Не видно активных действий. Или ждут когда кто утонет?

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Гость

19:32:13 31-03-2024

Вчера вода через трассу шла в нескольких местах. Сегодня трасса вся сухая.

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Гость

20:13:33 31-03-2024

Гость (19:32:13 31-03-2024) Вчера вода через трассу шла в нескольких местах. Сегодня тра... Видимо небольшой затор был. Так-то уровень Оби у Барнаула пока довольно низкий.

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Гость

06:57:48 01-04-2024

В рамках проекта Безопасные и качественные дороги расчет диаметра водопропускной трубы для отвода талых вод может сделать инженер.

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