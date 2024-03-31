Трассу Барнаул - Камень-на-Оби начало топить
Вода уже подходит к дорожному полотну
31 марта 2024, 14:35, ИА Амител
Кадр из видео / Фото: Инцидент Барнаул
В Алтайском крае начало топить трассу Барнаул - Камень-на-Оби. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Пользователи опубликовали видеозапись, на которой видно, что талые воды вплотную подбираются к дорожному полотну. Поля с одной стороны уже полностью залило.
Автор видеозаписи не утверждает, где именно произошло подтопление.
Ранее сообщалось, что из-за паводка в Алтайском крае перекрыли уже девять трасс.
17:14:55 31-03-2024
А где же МЧС? Не видно активных действий. Или ждут когда кто утонет?
19:32:13 31-03-2024
Вчера вода через трассу шла в нескольких местах. Сегодня трасса вся сухая.
20:13:33 31-03-2024
Гость (19:32:13 31-03-2024) Вчера вода через трассу шла в нескольких местах. Сегодня тра... Видимо небольшой затор был. Так-то уровень Оби у Барнаула пока довольно низкий.
06:57:48 01-04-2024
В рамках проекта Безопасные и качественные дороги расчет диаметра водопропускной трубы для отвода талых вод может сделать инженер.