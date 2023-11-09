Ограничитель перед Старым мостом через Обь в Барнауле снова поломали
Пробки не образовалось, однако автомобилям пришлось объезжать выезд под рамкой справа
09 ноября 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: amic.ru
Перед Старым мостом в Барнауле снова сломали рамку ограничителя. Об этом сообщает корреспондент amic.ru, который побывал на месте.
Пробки не образовалось, однако автомобилям пришлось объезжать выезд под рамкой справа. Ситуацию контролировал экипаж ДПС. Кто и как сломал рамку – пока неизвестно.
Напомним, что ограничитель регулярно становился преградой для водителей грузовиков, которые пытались проскочить под ним. Аварии случаются каждые пару месяцев и приводят к пробкам.
7 октября его и вовсе снесли. В результате на дороге собралась огромная пробка в обе стороны.
21:27:40 09-11-2023
Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайская и дачники катаются . А фсе фуры через центр аула прутся
21:54:40 09-11-2023
Гость (21:27:40 09-11-2023) Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайска... Смысл понятен и менталитет твой тоже. Так неуважительно выражаются не коренные барнаульцы/новоалтайцы. Предполагаю, что ты приехао сюда на ПМЖ не по своей воле из ближнего зарубежья (казахстан/азербайджан) или из деревни (перуново/бешенцево). Так?
09:20:33 10-11-2023
Гость (21:54:40 09-11-2023) Смысл понятен и менталитет твой тоже. Так неуважительно выра... Тот перец конечно не умён, но ты, с такими выводами, просто недоумок.
22:24:36 09-11-2023
Гость (21:27:40 09-11-2023) Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайска... Кто ж тогда ограничители ломает, умник!
08:06:31 10-11-2023
Гость (21:27:40 09-11-2023) Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайска... А про аул житель мегаполиса Бийск нам рассказывает, или из райцентра Калманка?
21:34:21 09-11-2023
уберите это вредное сооружение
00:07:44 10-11-2023
Бедный ограничитель! Сколько ему достается! Да... трудна жизнь ограничителя...
07:09:19 10-11-2023
Дебилов немерено… сколько там встревают и все равно лезут. Там метровыми цифрами обозначен лимит по высоте - неужели слепые?
09:09:06 10-11-2023
Надо укрепить ограничитель, а перед ним дополнительно повесить на цепях чугунные шары, чтобы сначала они разбивали негабаритные фуры, может кто-то из водителей заметит и не поедет под основной ограничитель.
09:42:31 10-11-2023
Гость (09:09:06 10-11-2023) Надо укрепить ограничитель, а перед ним дополнительно повеси... Так они там были, цепи до сих пор висят, ниже уровня ограничителя.
13:17:37 10-11-2023
а приподнять его хотя бы на метр нельзя?
16:09:06 10-11-2023
Гость (13:17:37 10-11-2023) а приподнять его хотя бы на метр нельзя?... А смысл? Ограничение по параметрам моста.