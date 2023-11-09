Ограничитель перед Старым мостом через Обь в Барнауле снова поломали

Пробки не образовалось, однако автомобилям пришлось объезжать выезд под рамкой справа

09 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

Перед Старым мостом в Барнауле снова сломали рамку ограничителя. Об этом сообщает корреспондент amic.ru, который побывал на месте.

Пробки не образовалось, однако автомобилям пришлось объезжать выезд под рамкой справа. Ситуацию контролировал экипаж ДПС. Кто и как сломал рамку – пока неизвестно.

Напомним, что ограничитель регулярно становился преградой для водителей грузовиков, которые пытались проскочить под ним. Аварии случаются каждые пару месяцев и приводят к пробкам.

7 октября его и вовсе снесли. В результате на дороге собралась огромная пробка в обе стороны.