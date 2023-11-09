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Ограничитель перед Старым мостом через Обь в Барнауле снова поломали

Пробки не образовалось, однако автомобилям пришлось объезжать выезд под рамкой справа

09 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Перед Старым мостом в Барнауле снова сломали рамку ограничителя. Об этом сообщает корреспондент amic.ru, который побывал на месте.

Пробки не образовалось, однако автомобилям пришлось объезжать выезд под рамкой справа. Ситуацию контролировал экипаж ДПС. Кто и как сломал рамку – пока неизвестно.

Напомним, что ограничитель регулярно становился преградой для водителей грузовиков, которые пытались проскочить под ним. Аварии случаются каждые пару месяцев и приводят к пробкам.

7 октября его и вовсе снесли. В результате на дороге собралась огромная пробка в обе стороны.

Барнаул ДТП

Комментарии 12

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Гость

21:27:40 09-11-2023

Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайская и дачники катаются . А фсе фуры через центр аула прутся

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Гость

21:54:40 09-11-2023

Гость (21:27:40 09-11-2023) Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайска... Смысл понятен и менталитет твой тоже. Так неуважительно выражаются не коренные барнаульцы/новоалтайцы. Предполагаю, что ты приехао сюда на ПМЖ не по своей воле из ближнего зарубежья (казахстан/азербайджан) или из деревни (перуново/бешенцево). Так?

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Гость

09:20:33 10-11-2023

Гость (21:54:40 09-11-2023) Смысл понятен и менталитет твой тоже. Так неуважительно выра... Тот перец конечно не умён, но ты, с такими выводами, просто недоумок.

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Гость

22:24:36 09-11-2023

Гость (21:27:40 09-11-2023) Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайска... Кто ж тогда ограничители ломает, умник!

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Гость

08:06:31 10-11-2023

Гость (21:27:40 09-11-2023) Убрать его совсем. Пр этому мосту только лимита новоалтайска... А про аул житель мегаполиса Бийск нам рассказывает, или из райцентра Калманка?

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...

21:34:21 09-11-2023

уберите это вредное сооружение

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Гость

00:07:44 10-11-2023

Бедный ограничитель! Сколько ему достается! Да... трудна жизнь ограничителя...

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Гость

07:09:19 10-11-2023

Дебилов немерено… сколько там встревают и все равно лезут. Там метровыми цифрами обозначен лимит по высоте - неужели слепые?

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Гость

09:09:06 10-11-2023

Надо укрепить ограничитель, а перед ним дополнительно повесить на цепях чугунные шары, чтобы сначала они разбивали негабаритные фуры, может кто-то из водителей заметит и не поедет под основной ограничитель.

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Гость

09:42:31 10-11-2023

Гость (09:09:06 10-11-2023) Надо укрепить ограничитель, а перед ним дополнительно повеси... Так они там были, цепи до сих пор висят, ниже уровня ограничителя.

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Гость

13:17:37 10-11-2023

а приподнять его хотя бы на метр нельзя?

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Гость

16:09:06 10-11-2023

Гость (13:17:37 10-11-2023) а приподнять его хотя бы на метр нельзя?... А смысл? Ограничение по параметрам моста.

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