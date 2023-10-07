НОВОСТИПроисшествия

Все-таки добили. На Старом мосту в Барнауле снесли ограничитель

ГИБДД уже занимается поиском водителя на фургоне, который это устроил

07 октября 2023, 13:05, ИА Амител

На Старом мосту через реку Обь в Барнауле упал ограничитель. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".

На месте собралась огромная пробка в обе стороны. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", особенные сложности сложились на выезд из города – затор начинается от пересечения улицы 8 Марта и Фрунзе.

ГИБДД уже занимается поиском водителя, который сбил ограничитель и скрылся с места ДТП. По предварительной информации, в 12:00 неустановленный фургон без прицепа под управлением неизвестного лица наехал на конструкцию.

"Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному факту просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по тел: 391-090", – добавили в ведомстве.

Напомним, что ограничитель регулярно становился преградой для водителей грузовиков, которые пытались проскочить перед ним. Аварии случались каждые пару месяцев и приводили к пробкам, однако сбить его раньше не удавалось.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 5

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Гость

13:21:55 07-10-2023

Камеру там надо установить. Тогда свидетелей искать не придётся.

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Светлана

14:11:47 07-10-2023

А её не было,что ли? Я думала, что ищут уже известного парня)

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...

14:30:25 07-10-2023

Наконец то...

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Гость

17:38:19 08-10-2023

Дрон с болгаркой и прибором ночного видения снимет проблему.Они закалебются платные шлагбаумы монтировать.

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гость

09:16:09 09-10-2023

Вопрос, а если, кто-то еще раз так её уронит и тот кто будет из легковушек под ней так в лепешку же сомнет, придавит эта перекладина авто и в ней кого-то ? Тут что то другое нужно...

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