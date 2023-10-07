Все-таки добили. На Старом мосту в Барнауле снесли ограничитель

ГИБДД уже занимается поиском водителя на фургоне, который это устроил

07 октября 2023, 13:05, ИА Амител









Фото: "В Курсе 22", "Инцидент Барнаул"

На Старом мосту через реку Обь в Барнауле упал ограничитель. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".

На месте собралась огромная пробка в обе стороны. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", особенные сложности сложились на выезд из города – затор начинается от пересечения улицы 8 Марта и Фрунзе.

ГИБДД уже занимается поиском водителя, который сбил ограничитель и скрылся с места ДТП. По предварительной информации, в 12:00 неустановленный фургон без прицепа под управлением неизвестного лица наехал на конструкцию.

"Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному факту просьба сообщить в ГИБДД Барнаула по тел: 391-090", – добавили в ведомстве.

Напомним, что ограничитель регулярно становился преградой для водителей грузовиков, которые пытались проскочить перед ним. Аварии случались каждые пару месяцев и приводили к пробкам, однако сбить его раньше не удавалось.