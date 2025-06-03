Большая пробка и две скорых. Грузовик перевернулся на Лесном тракте в Барнауле

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и спасатели МЧС

03 июня 2025, 12:35, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле на Лесном тракте произошло массовое ДТП. На проезжей части перевернулся грузовик, повреждения также получили несколько легковых автомобилей. Об этом сообщает Barnaul 22.

Судя по кадрам очевидцев, большегруз опрокинулся на бок и создал заторовую ситуацию.

"От Трассы здоровья до "Ротора" затруднено движение", – пишут свидетели ДТП.

К месту происшествия приехали два автомобиля скорой помощи, там же работают сотрудники МЧС.

По данным 2ГИС, авария произошла в левом ряду. Затор сковал обе полосы движения.

Фото: 2ГИС

Информации о пострадавших пока нет.