В Барнауле девушка на легковушке не уступила дорогу грузовику и получила различные травмы
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего
02 июня 2025, 11:40, ИА Амител
ДТП на улице Беляева / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в понедельник утром, 2 июня, произошло ДТП на улице Беляева, в котором пострадала 23-летняя девушка, сообщает городская Госавтоинспекция.
"Водитель на автомобиле Toyota Vitz, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении автомобилю Hino, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
12:22:31 02-06-2025
Обстоятельства вероятно таковы. Ехала по второстепенной дороге, как по главной. Ожидала, что её пропустят. Легковая машина могла и пропустить, а вот с грузовиками сложнее.
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Гость (12:22:31 02-06-2025) Обстоятельства вероятно таковы. Ехала по второстепенной доро... И правильно считала: "Ведь она же девочка.а.а.а..." А вот водила грузовика видимо была то же девочка, которую все также должны были пропустить...