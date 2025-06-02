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В Барнауле девушка на легковушке не уступила дорогу грузовику и получила различные травмы

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

02 июня 2025, 11:40, ИА Амител

ДТП на улице Беляева / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на улице Беляева / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в понедельник утром, 2 июня, произошло ДТП на улице Беляева, в котором пострадала 23-летняя девушка, сообщает городская Госавтоинспекция.

"Водитель на автомобиле Toyota Vitz, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении автомобилю Hino, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

12:22:31 02-06-2025

Обстоятельства вероятно таковы. Ехала по второстепенной дороге, как по главной. Ожидала, что её пропустят. Легковая машина могла и пропустить, а вот с грузовиками сложнее.

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ник

13:37:05 02-06-2025

С бульдозером еще сложнее

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Алекс

22:24:26 03-06-2025

С мозгами ващще тупик

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Вася

14:49:56 08-06-2025

Гость (12:22:31 02-06-2025) Обстоятельства вероятно таковы. Ехала по второстепенной доро... И правильно считала: "Ведь она же девочка.а.а.а..." А вот водила грузовика видимо была то же девочка, которую все также должны были пропустить...

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