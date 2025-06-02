В Барнауле девушка на легковушке не уступила дорогу грузовику и получила различные травмы

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

02 июня 2025, 11:40, ИА Амител

ДТП на улице Беляева / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в понедельник утром, 2 июня, произошло ДТП на улице Беляева, в котором пострадала 23-летняя девушка, сообщает городская Госавтоинспекция.

"Водитель на автомобиле Toyota Vitz, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении автомобилю Hino, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.