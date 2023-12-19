В ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП у ТЦ "Огни" в Барнауле

Столкновение оказалось легким — участники аварии оформились самостоятельно

19 декабря 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

ГИБДД прокомментировала массовую аварию, которая произошла на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова возле ТЦ "Огни". Пострадавших в аварии нет.

Столкновение оказалось легким – участники аварии оформились самостоятельно.

Напомним, что ДТП произошло вечером. Из-за него на кольце временно собралась пробка, которая мешала движению в час пик.