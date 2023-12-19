В ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП у ТЦ "Огни" в Барнауле
Столкновение оказалось легким — участники аварии оформились самостоятельно
19 декабря 2023, 21:50, ИА Амител
Фото: amic.ru
ГИБДД прокомментировала массовую аварию, которая произошла на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова возле ТЦ "Огни". Пострадавших в аварии нет.
Столкновение оказалось легким – участники аварии оформились самостоятельно.
Напомним, что ДТП произошло вечером. Из-за него на кольце временно собралась пробка, которая мешала движению в час пик.
22:08:36 19-12-2023
Кто-то ещё узнал правила проезда через кольцо
18:00:12 21-12-2023
Гость (22:08:36 19-12-2023) Кто-то ещё узнал правила проезда через кольцо... И о-о-о-о-очень удивился.
08:35:17 20-12-2023
О каком самостоятельном оформлении говорят ГИБДД, в законе об ОСАГО четко указано, если в ДТП пострадало более чем 2 авто то обязательное оформление данного дтп сотрудниками ГИБДД. Участники попали .....
19:07:49 20-12-2023
Гость (08:35:17 20-12-2023) О каком самостоятельном оформлении говорят ГИБДД, в законе о... Если при ДТП между 1м и 2 в одного из них въехал 3й, то это уже другое ДТП (между 1(2) и 3м). Лично пришлось узнать (правда давненько это было).