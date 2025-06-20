Огромная пробка сковала барнаульский Старый мост из-за ДТП

Движение затруднено в обе стороны

20 июня 2025, 16:52, ИА Амител

Пробка на Старом мосту в Барнауле / Фото: 2ГИС

20 июня большая автомобильная пробка собралась на Старом мосту в Барнауле. По данным 2ГИС, причиной затора стала авария в правом ряду.

"Правый ряд. Авария, пробка в обе стороны".

"На съезде с моста авария из трех машин", – пишут очевидцы.

Фото: 2ГИС

Судя по картам, пробка сковала не только Старый мост. Она протянулась от станции Присягино до улицы Воровского.

Отметим, что ранее появилась информация о погибших в ДТП. Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в аварии никто не пострадал.