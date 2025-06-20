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Огромная пробка сковала барнаульский Старый мост из-за ДТП

Движение затруднено в обе стороны

20 июня 2025, 16:52, ИА Амител

Пробка на Старом мосту в Барнауле / Фото: 2ГИС
Пробка на Старом мосту в Барнауле / Фото: 2ГИС

20 июня большая автомобильная пробка собралась на Старом мосту в Барнауле. По данным 2ГИС, причиной затора стала авария в правом ряду.

"Правый ряд. Авария, пробка в обе стороны".
"На съезде с моста авария из трех машин", – пишут очевидцы.

Фото: 2ГИС

Судя по картам, пробка сковала не только Старый мост. Она протянулась от станции Присягино до улицы Воровского. 

Отметим, что ранее появилась информация о погибших в ДТП. Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в аварии никто не пострадал.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Глсть

18:01:03 20-06-2025

Нафестивалились

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Гость

18:08:50 20-06-2025

"Правый ряд. Авария, пробка в обе стороны"---------- А левый ряд, едущий навстречу, мешает объезду ДТП? Когда уже вконтактышей из интернета выгонят??? Кто им права выдавал??? Какой правый ряд на дороге с одной полосой движения в каждую сторону???

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гость

18:26:15 20-06-2025

Не парьтесь, онЕ считать до ста в уме не могут, а вы им лево-право. Без рисунка понять невозможно с какой стороны авария.

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Гость

13:59:19 22-06-2025

вот зря там убрали КПП и полицию и ГАИ

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