Огромная пробка сковала барнаульский Старый мост из-за ДТП
Движение затруднено в обе стороны
20 июня 2025, 16:52, ИА Амител
Пробка на Старом мосту в Барнауле / Фото: 2ГИС
20 июня большая автомобильная пробка собралась на Старом мосту в Барнауле. По данным 2ГИС, причиной затора стала авария в правом ряду.
"Правый ряд. Авария, пробка в обе стороны".
"На съезде с моста авария из трех машин", – пишут очевидцы.
Фото: 2ГИС
Судя по картам, пробка сковала не только Старый мост. Она протянулась от станции Присягино до улицы Воровского.
Отметим, что ранее появилась информация о погибших в ДТП. Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в аварии никто не пострадал.
18:01:03 20-06-2025
Нафестивалились
18:08:50 20-06-2025
"Правый ряд. Авария, пробка в обе стороны"---------- А левый ряд, едущий навстречу, мешает объезду ДТП? Когда уже вконтактышей из интернета выгонят??? Кто им права выдавал??? Какой правый ряд на дороге с одной полосой движения в каждую сторону???
18:26:15 20-06-2025
Не парьтесь, онЕ считать до ста в уме не могут, а вы им лево-право. Без рисунка понять невозможно с какой стороны авария.
13:59:19 22-06-2025
вот зря там убрали КПП и полицию и ГАИ