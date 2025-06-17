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Огромные пробки сковали центр Барнаула из-за ограничения движения на проспекте Ленина

И так, судя по всему, будет продолжаться до 30 июня

17 июня 2025, 11:46, ИА Амител

Пересечение Ленина и Молодежной / Фото: amic.ru

Шесть крупных пробок образовалось в центре Барнаула из-за ограничения движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Напомним, до 30 июня там будут проводиться работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети.

На проспекте Ленина движение по четной стороне затруднено от улицы Мерзликина до площади Октября. Из-за этого затора автомобили практически стоят на улицах Димитрова и Молодежная: машины просто не могут вклиниться в пробку на проспекте.

Такая же ситуация и на проспекте Строителей: затор растянулся почти на километр. Из-за заторможенного движения на площади Октября машины со Строителей не могут выехать на проспект Ленина и продолжить свой путь.

Пробки образовались и на проспектах Социалистическом и Красноармейском, где автомобили не могут вклиниться в поток на проспекте Строителей.  

Как будут ограничивать движение на перекрестке?

Напомним, весь объем работ по ремонту теплосети на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной разделен на три этапа:

  1. Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи будет перекрыт с 16 по 30 июня (оранжевые границы на карте).
  2. Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, будет перекрыта с 20 по 22 июня (зеленые границы на карте).
  3. Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня (синие и фиолетовые границы на карте).
Барнаул Пробки дорожное движение

Комментарии 8

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Гость

12:05:40 17-06-2025

Ну здравствуй, транспортный коллапс, нервы, тепловые удары и прочая фигня.

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Гость

12:15:44 17-06-2025

регулировать совсем разучились ? только красные волны умеют делать

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Гость

12:22:05 17-06-2025

эти ребята очень мастерки издеваются над жителями города

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Гость

13:29:48 17-06-2025

Вчера пытался объехать ремонт трамвайных путей на пересечении Красноармейского и Анатолия. Съехать с Красноармейского удалось без проблем, а вот выезжал на Красноармейский полчаса. Сложно им было временные знаки главной дороги на перекрестках поставить, чтобы нормально вернуться на Красноармейский.

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Гость

13:38:37 17-06-2025

где оранжевые границы?

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Гость

14:56:16 17-06-2025

Гость (13:38:37 17-06-2025) где оранжевые границы?... В Мексике

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ППШариков

14:22:30 17-06-2025

Не гоните волну....

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гость

12:41:38 18-06-2025

Гость (12:22:05 17-06-2025) эти ребята очень мастерки издеваются над жителями города... Знают толк в извращениях

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