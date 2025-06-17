Огромные пробки сковали центр Барнаула из-за ограничения движения на проспекте Ленина

И так, судя по всему, будет продолжаться до 30 июня

17 июня 2025, 11:46, ИА Амител

Пересечение Ленина и Молодежной / Фото: amic.ru

Шесть крупных пробок образовалось в центре Барнаула из-за ограничения движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Напомним, до 30 июня там будут проводиться работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети.

На проспекте Ленина движение по четной стороне затруднено от улицы Мерзликина до площади Октября. Из-за этого затора автомобили практически стоят на улицах Димитрова и Молодежная: машины просто не могут вклиниться в пробку на проспекте.

Такая же ситуация и на проспекте Строителей: затор растянулся почти на километр. Из-за заторможенного движения на площади Октября машины со Строителей не могут выехать на проспект Ленина и продолжить свой путь.

Пробки образовались и на проспектах Социалистическом и Красноармейском, где автомобили не могут вклиниться в поток на проспекте Строителей.

Как будут ограничивать движение на перекрестке?

Напомним, весь объем работ по ремонту теплосети на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной разделен на три этапа: