Огромные пробки сковали центр Барнаула из-за ограничения движения на проспекте Ленина
И так, судя по всему, будет продолжаться до 30 июня
17 июня 2025, 11:46, ИА Амител
Шесть крупных пробок образовалось в центре Барнаула из-за ограничения движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Напомним, до 30 июня там будут проводиться работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети.
На проспекте Ленина движение по четной стороне затруднено от улицы Мерзликина до площади Октября. Из-за этого затора автомобили практически стоят на улицах Димитрова и Молодежная: машины просто не могут вклиниться в пробку на проспекте.
Такая же ситуация и на проспекте Строителей: затор растянулся почти на километр. Из-за заторможенного движения на площади Октября машины со Строителей не могут выехать на проспект Ленина и продолжить свой путь.
Пробки образовались и на проспектах Социалистическом и Красноармейском, где автомобили не могут вклиниться в поток на проспекте Строителей.
Как будут ограничивать движение на перекрестке?
Напомним, весь объем работ по ремонту теплосети на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной разделен на три этапа:
- Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи будет перекрыт с 16 по 30 июня (оранжевые границы на карте).
- Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, будет перекрыта с 20 по 22 июня (зеленые границы на карте).
- Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня (синие и фиолетовые границы на карте).
12:05:40 17-06-2025
Ну здравствуй, транспортный коллапс, нервы, тепловые удары и прочая фигня.
12:15:44 17-06-2025
регулировать совсем разучились ? только красные волны умеют делать
12:22:05 17-06-2025
эти ребята очень мастерки издеваются над жителями города
13:29:48 17-06-2025
Вчера пытался объехать ремонт трамвайных путей на пересечении Красноармейского и Анатолия. Съехать с Красноармейского удалось без проблем, а вот выезжал на Красноармейский полчаса. Сложно им было временные знаки главной дороги на перекрестках поставить, чтобы нормально вернуться на Красноармейский.
13:38:37 17-06-2025
где оранжевые границы?
14:56:16 17-06-2025
Гость (13:38:37 17-06-2025) где оранжевые границы?... В Мексике
14:22:30 17-06-2025
Не гоните волну....
12:41:38 18-06-2025
Гость (12:22:05 17-06-2025) эти ребята очень мастерки издеваются над жителями города... Знают толк в извращениях