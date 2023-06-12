Огромная пробка собралась на трассе под Сростками из-за аварии

Вереница автомобилей растянулась по направлению в сторону Бийска

12 июня 2023, 18:31, ИА Амител













Фото: amic.ru

Из-за жесткой аварии под Сростками на трассе в Алтайском крае собралась большая пробка. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Ранее стало известно, что "Жигули" зажало на дороге между грузовиком и микроавтобусом. В результате происшествия отечественный автомобиль сжало в гармошку.

Тем, кто возвращается домой из Республики Алтай, пришлось встать в большую пробку. Затор растянулся по направлению в сторону Бийска.