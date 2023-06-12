"Жигули" смяло в гармошку после аварии на алтайской трассе

Легковушку зажало между грузовиком и микроавтобусом

12 июня 2023, 17:31, ИА Амител

Жесткая авария произошла на трассе перед Сростками в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

"Жигули" на дороге оказались зажаты между грузовым автомобилем и микроавтобусом. В результате аварии отечественный автомобиль смяло в гармошку.

На месте работали медики и сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что иномарка опрокинулась на крышу после аварии в Новоалтайске.