"Жигули" смяло в гармошку после аварии на алтайской трассе
Легковушку зажало между грузовиком и микроавтобусом
12 июня 2023, 17:31, ИА Амител
Жесткая авария произошла на трассе перед Сростками в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
"Жигули" на дороге оказались зажаты между грузовым автомобилем и микроавтобусом. В результате аварии отечественный автомобиль смяло в гармошку.
На месте работали медики и сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что иномарка опрокинулась на крышу после аварии в Новоалтайске.
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