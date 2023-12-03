Огромная собака напала на человека в Барнауле
По словам местных, агрессивный пес может продолжать бегать по улицам
03 декабря 2023, 12:01, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Большая собака напала на человека на улице Школьной. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местных жителей, пес сначала прижал прохожего к забору и долго не отпускал, а затем напал и разодрал рукав куртки. Убежать человеку удалось только потому, что собака на время отвлеклась.
Люди позвонили в полицию, а также звонили в приют, но не смогли связаться с его представителями. Возможно, агрессивная собака продолжает бегать по улице.
Ранее сообщалось, что в Бийске стая собак разорвала кота, гулявшего с хозяином.
12:33:23 03-12-2023
Сколько человек , еще должны пострадать и умереть, чтобы пересмотрели законы о бродячих собаках?
12:51:29 03-12-2023
А что делают власти конкретно в городе Барнауле?Какие меры предприняли конкретно с этой собакой и др.?
13:01:17 03-12-2023
Нисколько у нас не умерло от бродячих собак. Все происшествия с собаками домашними. Проблемы нужно решать с владельцами животных на самовыгуле.
13:50:59 03-12-2023
Зоошизы,вперёд на защиту блохастой шалавы.
14:41:36 03-12-2023
Первый раз выскажусь в защиту наших властей: наши депутаты пытались подать в думе закон об усыплении бесхозных и агрессивных животных, но мосвабадская едросня категорически против. Наши ничего поделать не могут. Спасибо москвабаду с его извращенными гейропейскими ценностями...
15:43:11 03-12-2023
Причем здесь зоошиза, собака сорвалась с цепи, домашняя, в этом кто виноват, если не хозяин? Причем здесь бездомные собаки, речь вообще не про них. Почему живодеры упорно не хотят при знать ответственность хозяев? Или это просто больные люди, которые ищут повод кого-то убить? Тогда массово лечить принудительно половину комментаторов. Амику может не нужно публиковать комментарии больных на голову?
16:22:05 03-12-2023
Гость (15:43:11 03-12-2023) Причем здесь зоошиза, собака сорвалась с цепи, домашняя, в э... Откуда подробности про цепь? Вы та собака? Напала на русского - бандерофашистка со всеми вытекающими, время сейчас такое! И ещё вас на пособничнство проверить!
20:56:27 03-12-2023
Гость (16:22:05 03-12-2023) Откуда подробности про цепь? Вы та собака? Напала на русског... В соцсетях сообщение подробное было. Собака сорвалась с цепи. Ты больной человек от слова совсем. Приплести пособничество - совсем мозга нет. Иди пей таблетку.
18:21:31 03-12-2023
Гость (15:43:11 03-12-2023) Причем здесь зоошиза, собака сорвалась с цепи, домашняя, в э... Ну твой же "комментарий" опубликовали! Хотя в нем нет ни логики, ни элементарного здравого смысла...
16:05:06 03-12-2023
уничтожать на месте бродячих убийц
23:05:19 05-12-2023
Гость (16:05:06 03-12-2023) уничтожать на месте бродячих убийц... А тех, которые за рулём- награждать?
23:54:01 03-12-2023
Да сколько же можно терпеть!? Почему их не отстреливают? Зачем нужны вооружённые правоохранители, если не могут расстрелять бешеную опасную собаку, независимо от того, сорвалась она с цепи или изначально бродячая???
15:45:28 04-12-2023
я так понял это местный прохожий был? значит мог с вилами обратно вернуться - отомстить собаке
23:03:41 05-12-2023
Такое впечатление, что здесь 80% живодёров собралось. Злоба, жестокость, агрессия просто зашкаливает. Сколько убийств и сбитых насмерть людей в месяц в том же барнауле? Кого-то посадили больше, чем на 5 лет? Или даже расстреляли? Или хотя бы раскрыли все преступления, когда дети пропадают? Ну, гораздо удобнее свои садистские хотелки на бессловесных тварях реализовать. Впрочем, потом живодёры ВСЕГДА "переходят" на людей.