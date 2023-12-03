НОВОСТИПроисшествия

Огромная собака напала на человека в Барнауле

По словам местных, агрессивный пес может продолжать бегать по улицам

03 декабря 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Большая собака напала на человека на улице Школьной. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, пес сначала прижал прохожего к забору и долго не отпускал, а затем напал и разодрал рукав куртки. Убежать человеку удалось только потому, что собака на время отвлеклась.

Люди позвонили в полицию, а также звонили в приют, но не смогли связаться с его представителями. Возможно, агрессивная собака продолжает бегать по улице.

Ранее сообщалось, что в Бийске стая собак разорвала кота, гулявшего с хозяином. 

Барнаул Собаки

Комментарии 14

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Гость

12:33:23 03-12-2023

Сколько человек , еще должны пострадать и умереть, чтобы пересмотрели законы о бродячих собаках?

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Гость

12:51:29 03-12-2023

А что делают власти конкретно в городе Барнауле?Какие меры предприняли конкретно с этой собакой и др.?

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Гость

13:01:17 03-12-2023

Нисколько у нас не умерло от бродячих собак. Все происшествия с собаками домашними. Проблемы нужно решать с владельцами животных на самовыгуле.

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Гость

13:50:59 03-12-2023

Зоошизы,вперёд на защиту блохастой шалавы.

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Гость

14:41:36 03-12-2023

Первый раз выскажусь в защиту наших властей: наши депутаты пытались подать в думе закон об усыплении бесхозных и агрессивных животных, но мосвабадская едросня категорически против. Наши ничего поделать не могут. Спасибо москвабаду с его извращенными гейропейскими ценностями...

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Гость

15:43:11 03-12-2023

Причем здесь зоошиза, собака сорвалась с цепи, домашняя, в этом кто виноват, если не хозяин? Причем здесь бездомные собаки, речь вообще не про них. Почему живодеры упорно не хотят при знать ответственность хозяев? Или это просто больные люди, которые ищут повод кого-то убить? Тогда массово лечить принудительно половину комментаторов. Амику может не нужно публиковать комментарии больных на голову?

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Гость

16:22:05 03-12-2023

Гость (15:43:11 03-12-2023) Причем здесь зоошиза, собака сорвалась с цепи, домашняя, в э... Откуда подробности про цепь? Вы та собака? Напала на русского - бандерофашистка со всеми вытекающими, время сейчас такое! И ещё вас на пособничнство проверить!

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Гость

20:56:27 03-12-2023

Гость (16:22:05 03-12-2023) Откуда подробности про цепь? Вы та собака? Напала на русског... В соцсетях сообщение подробное было. Собака сорвалась с цепи. Ты больной человек от слова совсем. Приплести пособничество - совсем мозга нет. Иди пей таблетку.

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Гость

18:21:31 03-12-2023

Гость (15:43:11 03-12-2023) Причем здесь зоошиза, собака сорвалась с цепи, домашняя, в э... Ну твой же "комментарий" опубликовали! Хотя в нем нет ни логики, ни элементарного здравого смысла...

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Гость

16:05:06 03-12-2023

уничтожать на месте бродячих убийц

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Гость

23:05:19 05-12-2023

Гость (16:05:06 03-12-2023) уничтожать на месте бродячих убийц... А тех, которые за рулём- награждать?

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Гость

23:54:01 03-12-2023

Да сколько же можно терпеть!? Почему их не отстреливают? Зачем нужны вооружённые правоохранители, если не могут расстрелять бешеную опасную собаку, независимо от того, сорвалась она с цепи или изначально бродячая???

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Гость

15:45:28 04-12-2023

я так понял это местный прохожий был? значит мог с вилами обратно вернуться - отомстить собаке

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Гость

23:03:41 05-12-2023

Такое впечатление, что здесь 80% живодёров собралось. Злоба, жестокость, агрессия просто зашкаливает. Сколько убийств и сбитых насмерть людей в месяц в том же барнауле? Кого-то посадили больше, чем на 5 лет? Или даже расстреляли? Или хотя бы раскрыли все преступления, когда дети пропадают? Ну, гораздо удобнее свои садистские хотелки на бессловесных тварях реализовать. Впрочем, потом живодёры ВСЕГДА "переходят" на людей.

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