Огромная собака напала на человека в Барнауле

По словам местных, агрессивный пес может продолжать бегать по улицам

03 декабря 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Большая собака напала на человека на улице Школьной. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных жителей, пес сначала прижал прохожего к забору и долго не отпускал, а затем напал и разодрал рукав куртки. Убежать человеку удалось только потому, что собака на время отвлеклась.

Люди позвонили в полицию, а также звонили в приют, но не смогли связаться с его представителями. Возможно, агрессивная собака продолжает бегать по улице.

Ранее сообщалось, что в Бийске стая собак разорвала кота, гулявшего с хозяином.