В Бийске собаки разорвали кота, гулявшего с хозяином
Дворняги загрызли питомца на улице Мартьянова
02 декабря 2023, 19:20, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Большая стая собак загрызла кота, гулявшего с хозяином в Бийске.
Как пишет "В курсе 22", инцидент случился на улице Мартьянова между домами № 39 и 39/1. Пострадал ли владелец четвероного, не уточняется.
Ранее дворняги напали на пожилого мужчину в Бийске.
19:37:00 02-12-2023
Зоошизики, радуйтесь! Вот плоды вашего "гуманного" отношения к злобным шавкам. На людей-то вам давно наплевать...
19:59:14 02-12-2023
А если гулять на улице с хомяком, то на него нападут коты..
08:24:21 03-12-2023
Гость (19:59:14 02-12-2023) А если гулять на улице с хомяком, то на него нападут коты..... Еще ни один кот не пытался меня облаять или укусить...
22:18:27 02-12-2023
Бедный котик((((((
00:16:35 03-12-2023
Очень жаль((
00:50:20 03-12-2023
Отстреливать псин без сожаления, дальше медлить нельзя.
07:35:15 03-12-2023
Бедный котик((((((----- ну да, достался тупому хозяину.
10:47:53 03-12-2023
Гость (07:35:15 03-12-2023) Бедный котик((((((----- ну да, достался тупому хозяину.... Тебе, что ли?
18:00:19 03-12-2023
Еще ни один кот не пытался меня------ я... меня... а хомячка тебе не жалко? Он такое же живое существо, как и кот, которому с хозяином жутко не повезло.
23:48:45 07-12-2023
переходим на вегетарианство