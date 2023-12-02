В Бийске собаки разорвали кота, гулявшего с хозяином

Дворняги загрызли питомца на улице Мартьянова

02 декабря 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Большая стая собак загрызла кота, гулявшего с хозяином в Бийске.

Как пишет "В курсе 22", инцидент случился на улице Мартьянова между домами № 39 и 39/1. Пострадал ли владелец четвероного, не уточняется.

Ранее дворняги напали на пожилого мужчину в Бийске.