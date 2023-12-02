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В Бийске собаки разорвали кота, гулявшего с хозяином

Дворняги загрызли питомца на улице Мартьянова

02 декабря 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Большая стая собак загрызла кота, гулявшего с хозяином в Бийске.

Как пишет "В курсе 22", инцидент случился на улице Мартьянова между домами № 39 и 39/1. Пострадал ли владелец четвероного, не уточняется.

Ранее дворняги напали на пожилого мужчину в Бийске.

Бийск Происшествия Собаки

Комментарии 10

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Гость

19:37:00 02-12-2023

Зоошизики, радуйтесь! Вот плоды вашего "гуманного" отношения к злобным шавкам. На людей-то вам давно наплевать...

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Гость

19:59:14 02-12-2023

А если гулять на улице с хомяком, то на него нападут коты..

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Гость

08:24:21 03-12-2023

Гость (19:59:14 02-12-2023) А если гулять на улице с хомяком, то на него нападут коты..... Еще ни один кот не пытался меня облаять или укусить...

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Светлана

22:18:27 02-12-2023

Бедный котик((((((

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гость

00:16:35 03-12-2023

Очень жаль((

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Гость

00:50:20 03-12-2023

Отстреливать псин без сожаления, дальше медлить нельзя.

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Гость

07:35:15 03-12-2023

Бедный котик((((((----- ну да, достался тупому хозяину.

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Гость

10:47:53 03-12-2023

Гость (07:35:15 03-12-2023) Бедный котик((((((----- ну да, достался тупому хозяину.... Тебе, что ли?

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Гость

18:00:19 03-12-2023

Еще ни один кот не пытался меня------ я... меня... а хомячка тебе не жалко? Он такое же живое существо, как и кот, которому с хозяином жутко не повезло.

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мышонок пик

23:48:45 07-12-2023

переходим на вегетарианство

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