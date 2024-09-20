Потрескались потолки и стены. В Кузбассе произошло сильное землетрясение

Оперативные группы обследуют территории, находящиеся в 50-километровой зоне от эпицентра

20 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Землетрясение в Кузбассе / Изображение: asgsr.ru

В Таштагольском районе Кемеровской области ночью 20 сентября произошло землетрясение, сообщает "Сибдепо". Как уточняется на сайте Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков составила 4,6, а интенсивность в эпицентре – 5,8.

Местные жители публикуют в соцсетях кадры последствий. На фото видно треснувшие потолки и стены и осыпавшуюся штукатурку.

Землетрясение в Кузбассе / Фото: "Новая Шория"

В региональном МЧС сообщили, что для обследования территорий, находящихся в 50-километровой зоне от эпицентра, организована работа трех оперативных групп.

"Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет", – рассказали в ведомстве.

Также эксперты обследуют жилой сектор. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушено. Все системы функционируют в штатном режиме.