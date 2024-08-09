Огромная заготовка сена сгорела в Алтайском крае из-за молнии

На тушение пожара понадобилось больше часа

09 августа 2024, 09:16, ИА Амител

Фото с места пожара / МК на Алтае

В Алтайском крае из-за молнии сгорело 70 тюков сена. Об этом сообщает "МК на Алтае".

Пожар произошел во время грозы в поселке Лебединый Советского района. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже разошелся на большое количество заготовок и мог распространяться дальше.

На тушение специалистам потребовалось больше часа. Никто не пострадал.