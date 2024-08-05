Сильный пожар уничтожил дом, сарай и баню в Бийске

Люди не пострадали

05 августа 2024, 13:25, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сильный пожар произошел накануне ночью в Бийске. Об этом сообщили в региональном МЧС.



Возгорание произошло на улице Трактовой. На момент прибытия подразделений пожарно-спасательной части № 21 открытым пламенем горели надворные постройки и крыша дома.

Огонь распространился на 150 квадратных метров, уничтожил дом, сарай и баню. Люди не пострадали.



В тушении задействовали шесть единиц пожарной и специальной техники, 19 человек личного состава.