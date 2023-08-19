Огромная змея забралась в подъезд московского ЖК и напугала людей
Она спокойно ползала по стенам, пока другие искали возможность ее обойти
19 августа 2023, 10:40, ИА Амител
Кадр из видео
Жители московского ЖК на Шаболовке накануне ночью заметили в подъезде странный потолочный плинтус золотистого цвета. Оказалось, что это вовсе не плинтус, а огромная змея.
Как сообщает Mash, рептилия забралась на стену и спокойно ползала, распугивая жильцов. Чтобы убрать экзотическую гостью, люди вызвали спасателей.
Предположительно, змея сбежала от хозяев, которые живут в том же жилом комплексе. В результате ее побега, предварительно, никто не пострадал.
12:51:11 19-08-2023
таких хозяев нужно скармливать своим питомцам