Огромная змея забралась в подъезд московского ЖК и напугала людей

Она спокойно ползала по стенам, пока другие искали возможность ее обойти

19 августа 2023, 10:40, ИА Амител

Кадр из видео

Жители московского ЖК на Шаболовке накануне ночью заметили в подъезде странный потолочный плинтус золотистого цвета. Оказалось, что это вовсе не плинтус, а огромная змея.

Как сообщает Mash, рептилия забралась на стену и спокойно ползала, распугивая жильцов. Чтобы убрать экзотическую гостью, люди вызвали спасателей.

Предположительно, змея сбежала от хозяев, которые живут в том же жилом комплексе. В результате ее побега, предварительно, никто не пострадал.