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Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию с планетой

25 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com
Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com

Солнечное пятно размером в три Земли угрожает планете. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию Солнце – Земля, за счет чего будет оказывать на планету максимальное влияние. Размер центрального пятна составляет около 40 тысяч километров, а полный размер активной области превышает размер Юпитера. 

Сейчас процессы в активном центре находятся под наблюдением ученых. Прошлые вспышки уровня X не выбросили облака в сторону Земли, однако полностью угроза для планеты спадет лишь к четвергу-пятнице.

магнитные бури Солнце

Комментарии 2

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Гость

18:05:59 25-02-2024

Смотрите...! Как бы в марте, под эти все солнечные дела, не стали отключать интернет, мол сетевики тут ни при чем, это солнце всё!!! Лично у вас есть через что увидеть солнечное безумие!?...

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гость

20:12:29 25-02-2024

21 марта всегда проходят учения спутниковой связи. Интернет наверняка отключат

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