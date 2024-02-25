Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями

Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию с планетой

25 февраля 2024, 17:00, ИА Амител

Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com

Солнечное пятно размером в три Земли угрожает планете. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию Солнце – Земля, за счет чего будет оказывать на планету максимальное влияние. Размер центрального пятна составляет около 40 тысяч километров, а полный размер активной области превышает размер Юпитера.

Сейчас процессы в активном центре находятся под наблюдением ученых. Прошлые вспышки уровня X не выбросили облака в сторону Земли, однако полностью угроза для планеты спадет лишь к четвергу-пятнице.