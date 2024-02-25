Огромное пятно на Солнце угрожает Земле мощными магнитными бурями
Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию с планетой
25 февраля 2024, 17:00, ИА Амител
Солнечное пятно размером в три Земли угрожает планете. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
Активная область солнечного пятна уже вызвала три вспышки высшего балла X и сейчас она вышла на линию Солнце – Земля, за счет чего будет оказывать на планету максимальное влияние. Размер центрального пятна составляет около 40 тысяч километров, а полный размер активной области превышает размер Юпитера.
Сейчас процессы в активном центре находятся под наблюдением ученых. Прошлые вспышки уровня X не выбросили облака в сторону Земли, однако полностью угроза для планеты спадет лишь к четвергу-пятнице.
18:05:59 25-02-2024
Смотрите...! Как бы в марте, под эти все солнечные дела, не стали отключать интернет, мол сетевики тут ни при чем, это солнце всё!!! Лично у вас есть через что увидеть солнечное безумие!?...
20:12:29 25-02-2024
21 марта всегда проходят учения спутниковой связи. Интернет наверняка отключат