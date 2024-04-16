Огромную радугу и красивый закат наблюдали жители Бийска 15 апреля. Фото
Такой закат считается предвестником сильного ветра
16 апреля 2024, 09:02, ИА Амител
Закат в Бийске 15 апреля / Фото: "Бийск 22"
Жители Бийска 15 апреля стали свидетелями большой радуги и красивого розово-оранжевого заката, подарившего городу максимально кинематографичную атмосферу.
Снимками горожан поделился телеграм-канал "Бийск 22".
Как отметил "Бийский рабочий", столь красивый закат мог быть вызван микрочастицами пыли в воздухе. Явление называется "пурпурным сиянием" и возникает из-за поглощения пылинками синих и зеленых частей спектра.
Считается, что розовый закат может сигнализировать о ветре на следующий день, и чем интенсивнее окрас неба, тем сильнее будут порывы.
Радуга тем временем считается предвестницей теплой погоды.
09:26:24 16-04-2024
У нас вчера вечером небо красивее было. Голубое.
09:57:23 16-04-2024
Бийск-радужный
09:58:36 16-04-2024
В Бийске фотографов больше, чем в Барнауле.
11:23:34 16-04-2024
восхищены и радостны!!! наши закаты не хуже морских!!! скоро еще радостней будет и восторга выше крыши, когда деревья распустятся и багульник зацветет, будем ездить семьями смотреть и поражаться!!!
16:31:56 16-04-2024
Гость (11:23:34 16-04-2024) восхищены и радостны!!! наши закаты не хуже морских!!! скоро... Не стоит путать багульник с маральником. Это разные растения.