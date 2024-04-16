Огромную радугу и красивый закат наблюдали жители Бийска 15 апреля. Фото

Такой закат считается предвестником сильного ветра

16 апреля 2024, 09:02, ИА Амител

Закат в Бийске 15 апреля / Фото: "Бийск 22"

Жители Бийска 15 апреля стали свидетелями большой радуги и красивого розово-оранжевого заката, подарившего городу максимально кинематографичную атмосферу.

Снимками горожан поделился телеграм-канал "Бийск 22".

Как отметил "Бийский рабочий", столь красивый закат мог быть вызван микрочастицами пыли в воздухе. Явление называется "пурпурным сиянием" и возникает из-за поглощения пылинками синих и зеленых частей спектра.

Считается, что розовый закат может сигнализировать о ветре на следующий день, и чем интенсивнее окрас неба, тем сильнее будут порывы.

Радуга тем временем считается предвестницей теплой погоды.