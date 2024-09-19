Огромную школу с бассейном и огородом начали строить в новом районе Барнаула

Новое учебное заведение появится в квартале 2033 в Индустриальном районе

19 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Строительство новой школы в квартале 2033 в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле, недалеко от пересечения улиц Попова и Энтузиастов, началось строительство новой современной школы на 1100 учеников. Четырехэтажное здание возводит компания "Спецстрой", входящая в группу компаний "Союз".

Новая школа будет оснащена всем необходимым для комфортного обучения: просторные классы, специализированные кабинеты, два спортзала, тренажерный зал и даже плавательный бассейн. Для отдыха и физического развития учащихся на территории школы оборудуют три зоны для активных игр (спортивные площадки, игровые городки) и одну тихую зону с беседками и местами для чтения.

Особое внимание уделяется экологическому воспитанию: на территории школы появятся учебные участки с плодовыми деревьями, овощами и декоративными растениями, где дети смогут изучать природу и сельское хозяйство. Для проведения наблюдений за погодой и изучения географии будет оборудована метеорологическая и географическая площадка.

Кроме того, школа будет полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общая стоимость проекта составляет 2 млрд рублей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 1 сентября 2027 года.