Огромную школу с бассейном и огородом начали строить в новом районе Барнаула
Новое учебное заведение появится в квартале 2033 в Индустриальном районе
19 сентября 2024, 06:15, ИА Амител
В Барнауле, недалеко от пересечения улиц Попова и Энтузиастов, началось строительство новой современной школы на 1100 учеников. Четырехэтажное здание возводит компания "Спецстрой", входящая в группу компаний "Союз".
Новая школа будет оснащена всем необходимым для комфортного обучения: просторные классы, специализированные кабинеты, два спортзала, тренажерный зал и даже плавательный бассейн. Для отдыха и физического развития учащихся на территории школы оборудуют три зоны для активных игр (спортивные площадки, игровые городки) и одну тихую зону с беседками и местами для чтения.
Особое внимание уделяется экологическому воспитанию: на территории школы появятся учебные участки с плодовыми деревьями, овощами и декоративными растениями, где дети смогут изучать природу и сельское хозяйство. Для проведения наблюдений за погодой и изучения географии будет оборудована метеорологическая и географическая площадка.
Кроме того, школа будет полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Общая стоимость проекта составляет 2 млрд рублей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 1 сентября 2027 года.
08:11:39 19-09-2024
Здорово!
09:36:12 19-09-2024
Стоимость проекта 2 млрд рублей. Сдача 2027... Умножайте итоговую стоимость на х3=6 млрд и сдача на ранее 2030. Запомните этот пост, как говорится
09:49:21 19-09-2024
Теперь туда теплицу из Белокурихи перевезти...
11:56:03 19-09-2024
В одной пригородной барнаульской школе лен. района тоже десятилетия был обширный пришкольно- опытный участок, чего там только не выращивали... Давно запущен- заниматься им некому, да и, однако, местечко лакомое под ИЖС присмотрено. Метеоплошадка оборудованная тоже даже была...