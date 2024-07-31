Виктор Томенко рассказал, когда в квартале 2033 в Барнауле построят новую школу

Губернатор не сомневается, что объект будет сдан в срок

31 июля 2024, 18:10, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Квартал 2033 в Индустриальном районе Барнаула обязательно получит новую большую школу, заверил Виктор Томенко в ходе прямой линии с жителями региона. По его словам, на строительство уйдет три года.

Главу региона спросили, почему изменилась стоимость объекта: изначально говорили более чем о 2 млрд рублей, а конкурс объявили на 1,6 млрд рублей. По словам Томенко, 2 млрд – это полная стоимость не только стройки, но и оборудования школы.

"Школа обойдется более чем в 2 млрд. Надо сделать проектирование, техническое присоединение, ряд вспомогательных работ, строительный контроль. Но также нужно и оборудование, которое не входит в смету строительства. Это уже то, что будет нужно для учебного процесса. Все это вместе включает в себя стоимость создания объекта", – пояснил губернатор.

Томенко также пояснил, что с первой попытки конкурс провести не удалось. Но в результате второго определился подрядчик.

"Победителем, насколько мне известно, стала одна из организаций, входящих в группу компаний "Союз". Это компания с репутацией, которая работает не только в крае, но и в Луганской Народной Республике. Строят и жилые, и социальные объекты. Думаю, уже в августе будет заключен контракт", – сказал Томенко. По его словам, объект планируют сдать к 1 сентября 2027 года.

"Поставим задачу, чтобы к этому моменту школа уже распахнула двери", – сказал глава региона.

Он добавил, что будущая школа, пусть и большая, будет работать в две смены. Ситуацию в Индустриальном районе он назвал сложной: количество социальных объектов там не соответствует объему построенного жилья. А потому требуются еще учебные заведения. По мнению Томенко, их следует построить как минимум в кварталах 2032 и 2010. Краевые власти уже занимаются этим вопросом.