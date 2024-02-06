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Огромную свалку из дорогостоящих яиц нашли в Сибири

Местные власти разбираются в том, откуда она взялась

06 февраля 2024, 07:56, ИА Амител

Кадр из видео / Сообщество "Голос Омска"
Кадр из видео / Сообщество "Голос Омска"

Огромную свалку яиц нашли на территории поселка Чкаловского в Омске. Об этом рассказали в сообществе "Голос Омска".

"Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого", – подписал видео автор.

По данным местного новостного портала, стоимость десятка яиц в городе может доходить до 200 рублей. В комментариях к видеоролику пользователи возмущены тем, как обходятся с дорогостоящим продуктом.

Мэрия города уже разбирается в том, откуда взялись эти яичные кучи. У горожан спросили точное местоположение свалки.

Ранее сообщалось, что в России серьезно подорожали огурцы и помидоры.

омская область

Комментарии 13

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Гость

08:08:29 06-02-2024

Чё там искать то? Найдите ближайшую импортозамещательскую курятню и отключите у неё электричество. Пусть у заговорщика-курощупного ещё и куры сдохнут и прокиснут. Остальным диверсантам урок будет.

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Гость

08:16:25 06-02-2024

Все как в святых 90-х: создаем искусственный дефицит и удваиваем цены...

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Гость

08:49:49 06-02-2024

Гость (08:16:25 06-02-2024) Все как в святых 90-х: создаем искусственный дефицит и удваи... Спираль истории, со скрежетом провернулась в минус тридцать пять лет назад.

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Гость

09:59:12 06-02-2024

Гость (08:16:25 06-02-2024) Все как в святых 90-х: создаем искусственный дефицит и удваи... Метко, ТОЧНО! До народа никому дела нет! И даже наоборот, чтоб жизнь мёдом не казалась! с нищенскими зарплатами, пенсиями!

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Афиноген

08:40:42 06-02-2024

По принципу -пусть лучше сгниёт ,чем людям достанется.

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Гость

09:05:24 06-02-2024

Если и есть за что ругать Сталина, так за то, что мало при нём расстреляли... быстро забыли, что бывает в военное время за саботаж.

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Гость

09:05:53 06-02-2024

Быстрей бы лето жаркое !!!

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Гость

09:09:15 06-02-2024

Или чтобы дефицит создать, или потому, что не купили из0за цены и они испортились(

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Гость

09:23:17 06-02-2024

Срок хранения яиц 30 дней. По истечении этого срока могут протухнуть. Если покупать яйца по 130-140 то они и дальше будут дорожать.

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Гость

09:48:31 06-02-2024

потому, что не купили из0за цены и они испортились(--------- вот это скорее всего, срок годности вышел.

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МатьВаша

14:29:47 06-02-2024

Гость (09:48:31 06-02-2024) потому, что не купили из0за цены и они испортились(---------... а ума переработать нет? Неужели проще выкинуть, чем продать дешевле, не знаю, на производство дальше куда то

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Гость

16:37:20 06-02-2024

МатьВаша (14:29:47 06-02-2024) а ума переработать нет? Неужели проще выкинуть, чем продать ... Переработать тухлые битые яйца? Испечь хлебушек?

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Гость

12:15:05 06-02-2024

Однозначно - вышел срок годности.

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