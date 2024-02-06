Огромную свалку из дорогостоящих яиц нашли в Сибири

Местные власти разбираются в том, откуда она взялась

06 февраля 2024, 07:56, ИА Амител

Кадр из видео / Сообщество "Голос Омска"

Огромную свалку яиц нашли на территории поселка Чкаловского в Омске. Об этом рассказали в сообществе "Голос Омска".

"Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого", – подписал видео автор.

По данным местного новостного портала, стоимость десятка яиц в городе может доходить до 200 рублей. В комментариях к видеоролику пользователи возмущены тем, как обходятся с дорогостоящим продуктом.

Мэрия города уже разбирается в том, откуда взялись эти яичные кучи. У горожан спросили точное местоположение свалки.

Ранее сообщалось, что в России серьезно подорожали огурцы и помидоры.