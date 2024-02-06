Огромную свалку из дорогостоящих яиц нашли в Сибири
Местные власти разбираются в том, откуда она взялась
06 февраля 2024, 07:56, ИА Амител
Кадр из видео / Сообщество "Голос Омска"
Огромную свалку яиц нашли на территории поселка Чкаловского в Омске. Об этом рассказали в сообществе "Голос Омска".
"Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого", – подписал видео автор.
По данным местного новостного портала, стоимость десятка яиц в городе может доходить до 200 рублей. В комментариях к видеоролику пользователи возмущены тем, как обходятся с дорогостоящим продуктом.
Мэрия города уже разбирается в том, откуда взялись эти яичные кучи. У горожан спросили точное местоположение свалки.
Ранее сообщалось, что в России серьезно подорожали огурцы и помидоры.
08:08:29 06-02-2024
Чё там искать то? Найдите ближайшую импортозамещательскую курятню и отключите у неё электричество. Пусть у заговорщика-курощупного ещё и куры сдохнут и прокиснут. Остальным диверсантам урок будет.
08:16:25 06-02-2024
Все как в святых 90-х: создаем искусственный дефицит и удваиваем цены...
08:49:49 06-02-2024
Гость (08:16:25 06-02-2024) Все как в святых 90-х: создаем искусственный дефицит и удваи... Спираль истории, со скрежетом провернулась в минус тридцать пять лет назад.
09:59:12 06-02-2024
Гость (08:16:25 06-02-2024) Все как в святых 90-х: создаем искусственный дефицит и удваи... Метко, ТОЧНО! До народа никому дела нет! И даже наоборот, чтоб жизнь мёдом не казалась! с нищенскими зарплатами, пенсиями!
08:40:42 06-02-2024
По принципу -пусть лучше сгниёт ,чем людям достанется.
09:05:24 06-02-2024
Если и есть за что ругать Сталина, так за то, что мало при нём расстреляли... быстро забыли, что бывает в военное время за саботаж.
09:05:53 06-02-2024
Быстрей бы лето жаркое !!!
09:09:15 06-02-2024
Или чтобы дефицит создать, или потому, что не купили из0за цены и они испортились(
09:23:17 06-02-2024
Срок хранения яиц 30 дней. По истечении этого срока могут протухнуть. Если покупать яйца по 130-140 то они и дальше будут дорожать.
09:48:31 06-02-2024
потому, что не купили из0за цены и они испортились(--------- вот это скорее всего, срок годности вышел.
14:29:47 06-02-2024
Гость (09:48:31 06-02-2024) потому, что не купили из0за цены и они испортились(---------... а ума переработать нет? Неужели проще выкинуть, чем продать дешевле, не знаю, на производство дальше куда то
16:37:20 06-02-2024
МатьВаша (14:29:47 06-02-2024) а ума переработать нет? Неужели проще выкинуть, чем продать ... Переработать тухлые битые яйца? Испечь хлебушек?
12:15:05 06-02-2024
Однозначно - вышел срок годности.