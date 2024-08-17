Огромную свалку расчищают на Барнаулке
О проблеме рассказали сами горожане
17 августа 2024, 14:10, ИА Амител
Огромны мусорный затор образовался на Барнаулке. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, кучу мусора принесло водой к пешеходному мосту.
На место выехали глава администрации Центрального района Максим Сабына, заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Евгений Терещенко. Также у моста кучу мусора разбирали еще 12 человек.
20:18:35 17-08-2024
На регулярной основе проводить очистку русла речушки и в итоге все будет хорошо.
Береговую линию с обеих сторон содержать в чистоте.
Тогда и ЧС и ГО не придётся экстренно выезжать.