Огромную свалку расчищают на Барнаулке

О проблеме рассказали сами горожане

17 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Огромны мусорный затор образовался на Барнаулке. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, кучу мусора принесло водой к пешеходному мосту.

На место выехали глава администрации Центрального района Максим Сабына, заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Евгений Терещенко. Также у моста кучу мусора разбирали еще 12 человек.