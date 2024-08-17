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Огромную свалку расчищают на Барнаулке

О проблеме рассказали сами горожане

17 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Огромны мусорный затор образовался на Барнаулке. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, кучу мусора принесло водой к пешеходному мосту. 

На место выехали глава администрации Центрального района Максим Сабына, заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Евгений Терещенко. Также у моста кучу мусора разбирали еще 12 человек.

Барнаул Экология

Комментарии 1

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гость

20:18:35 17-08-2024

На регулярной основе проводить очистку русла речушки и в итоге все будет хорошо.
Береговую линию с обеих сторон содержать в чистоте.
Тогда и ЧС и ГО не придётся экстренно выезжать.

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