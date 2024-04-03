Огромную змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске

Рабочие убили ее сразу, поскольку не знали, ядовита она или нет

03 апреля 2024, 17:10, ИА Амител

Огромная змея / Фото: unsplash.com

В Ростовской области в подземельях волгодонского завода, который собирался сборкой ядерных реакторов, обнаружили огромную змею. Как сообщает Rostovgazeta.ru, пресмыкающееся нашли рабочие во время обслуживания канализационной сети "Атоммаша".

Рабочие убили животное, поскольку не знали, ядовита она или нет. В руки специалистов она не попала, а потому точно неизвестно, что за вид встретился мужчинам в катакомбах.

По словам свидетелей, длина змеи превышала 3 метра. Каким образом она попала в канализацию завода - неизвестно.