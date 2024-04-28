Огромные пробки скопились по пути в Горный Алтай

Люди на майские праздники массово поехали на отдых

28 апреля 2024, 15:50, ИА Амител

Пробки на трассах / Кадр из видео / Инцидент Барнаул

На трассе в направлении Горного Алтая скапливаются огромные пробки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

С приходом длинных выходных люди массово отправились на отдых в горы, из-за чего на дорогах собираются серьезные заторы.

28 апреля на Алтае "Цветением маральника" открывается туристический сезон. Сегодня в регионе пройдут масштабны мероприятия.