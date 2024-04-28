Огромные пробки скопились по пути в Горный Алтай
Люди на майские праздники массово поехали на отдых
28 апреля 2024, 15:50, ИА Амител
Пробки на трассах / Кадр из видео / Инцидент Барнаул
На трассе в направлении Горного Алтая скапливаются огромные пробки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
С приходом длинных выходных люди массово отправились на отдых в горы, из-за чего на дорогах собираются серьезные заторы.
28 апреля на Алтае "Цветением маральника" открывается туристический сезон. Сегодня в регионе пройдут масштабны мероприятия.
18:22:46 28-04-2024
После такого "отдыха" потом дома ещё неделю надо отдыхать.
18:50:11 28-04-2024
сегодня с сада возвращался часа в 2 дня по змеиногорскому, потом на объездную уехал. на змейке заторможенное движение было практически от кольца на КП, а по объездной от перекрестка где трансформаторная подстанция стоит....
21:03:17 28-04-2024
Ну как всегда - лучше посидеть дома , а так вы себе только испортите праздники.
21:44:45 28-04-2024
Вы не видели пробки на змеиногорском до дач, вот где было рекордное количество отдыхающих сегодня
11:09:12 29-04-2024
Барнаулец (21:44:45 28-04-2024) Вы не видели пробки на змеиногорском до дач, вот где было ре... Там причина в ненужных светофорах, которые зачем-то ткнули на школе садоводов
15:31:10 30-04-2024
Гость (11:09:12 29-04-2024) Там причина в ненужных светофорах, которые зачем-то ткнули н... Этого умника бы с этим светофором научил бы кто чтоли. Пишешь им -поставьте на аванесова где на Сычева девочку осенью сбили насмерть светофор. Там превышения постоянно, ни камеры тебе, ни лежачего полицейского. Нет, они еще т на вдали от жен тыкнули светофор. А на аванесова - ответ денег нет. Такое ощущение - все против людей
20:16:01 29-04-2024
В одно время ,в одном направлении всё стадо рвануло..
20:16:30 29-04-2024
у всех по разному. Например для меня это жоповозы..стандарт сидеть в машине ..ехать с одного муравейника в другой..да и пусть едут..мы вот на велосипедах ,через лес ,полями до предгорий сегодня прокатились .. Тишина,свежайший воздух, единение с природой..главно ни людей ,ни машин ..свобода,раздолье и здоровье.) Никакой Чуйский не нужен ,забитый толпами туристами ,машины идут и идут,жоповозы).. Конечно же сами по нему носились и носимся, живём то рядом..Бывало до семинского под вечер рванешь, долетишь чаю выпьешь под кедрой и обратно). конечно ездим и а горные походы или за орехом..Бывало по семинскому марш-бросочек сделаешь,поговорку даже придумал (марш-бросок по семинскому хребту,через Сарлык и на Каспу..) В горных походах бывает слышишь ,люди обсуждают где красивее..(шаблон такой про красоту). Говорю всегда: в красиво везде, где человек ещё не тронул природу,касаясь первозданной.. Иностранцев встретишь ( когда дружно жили с Евросоюзом),немцы ,чехи и о.д.Так они восхищались "парадайз,парадайз"сколько у вас не тронутых цивилизацией территорий,это просто рай.. Всё лето моно путешествовать по Алтае-Саянской горной системе и т.д.. в уединении с природой и такими маршрутами где людей почти не встретить..У нас в Европе такого почти нет уже(образно конечно).Ладно.Делаю также жить у симбиозе с природой ..Мира и добра всем..
20:17:29 29-04-2024
Сколько же раньше ходили в горные походы.. (лет 20назад) От Акташа по Мажою на Маашей, Каракабак и на Шавлу..).Катунский хр. под Белуху, кара-трек, кучерла, дарашколь и много по каким хребтам или вокруг них, или девственной тайгой по среднегорью. .) Последнии годы решили прогуляться этими популярными маршрутами.., народу конечно очень и очень много стало(предполагали это). На Шавлу прямо магистраль двухсторонняя из людей..) Да и на Маашей, Каракабак также..(хорошо знаем малолюдные тропы)). Всё больше и больше с каждым годом людей.. Пора антирекламу делать!!! ).Сейчас в основном походы на Абаканский хребет, в район Агафьи например, с юга Телецкого заходим через хр.. (правда не заходим к ней, не тревожим её). Идёшь параллельно с мишками по девственной тайге, без людей, тишина-единение с природой..(для меня это самая Красота..)
09:27:42 30-04-2024
Видел эту пробку, стояли от Бирюзовый Катуни до Рыбалки. Мы остановились в Рыбалке, так пробка часа 2-3 полезла, а потом машины разъехались.