Весенняя нежность алтайских первоцветов. Фото

Первые цветы проснулись в регионе еще в марте

28 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Прострел (сон-трава) / Фото: Екатерина Смолихина

Первоцветы Алтая / Фото: Екатерина Смолихина

В середине весны природа может радовать не только внезапным снегом, но и красивыми первоцветами. На склонах Телецкого озера медуница мягчайшая зацвела еще 26 марта, сообщает сообщество Алтайского биосферного заповедника. Раньше всех также начинают цвести: ветреница алтайская, кандык, мать-и-мачеха, медуница, примула (первоцвет), хохлатка, калужница, гусиный лук, прострел (сон-трава), горицвет или адонис, лютик однолистный и некоторые виды фиалок.

И, конечно, конец апреля – начало мая пора цветения маральника, он же рододендрон Ледебура. Кстати, уже сегодня, 28 апреля, на "Бирюзовой Катуни" пройдет фестиваль "Цветение маральника", которым на Алтае открывается летний туристический сезон. Подробнее – тут.

А вся красота цветочного весеннего Алтая – в нашей фотоленте.