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Огромный дождевик весом 9 кг нашли в Алтайском крае

Жителям Алтая посчастливилось найти огромного головача

21 августа 2023, 15:29, ИА Амител

Огромный дождевик нашли в селе Родино Родинского района. Как сообщает участник сообщества "Инцидент Барнаул", вес трофейного гриба — 9 килограмм. 

Вероятно, жителям Алтайского края удалось найти особый подвид дождевика — головач. Он вырастает до огромных размеров и имеет круглую форму. Ножка у него на фоне огромной шляпки почти незаметна. 

Алтайский край грибной сезон

Комментарии 2

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Гость

16:14:04 21-08-2023

где фото?

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Гость

04:55:13 22-08-2023

Гость (16:14:04 21-08-2023) где фото?... я насчитала три фотки. вам мало?

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