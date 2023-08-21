Огромный дождевик весом 9 кг нашли в Алтайском крае

Жителям Алтая посчастливилось найти огромного головача

21 августа 2023, 15:29, ИА Амител









Фото: "Инцидент Барнаул"

Огромный дождевик нашли в селе Родино Родинского района. Как сообщает участник сообщества "Инцидент Барнаул", вес трофейного гриба — 9 килограмм.

Вероятно, жителям Алтайского края удалось найти особый подвид дождевика — головач. Он вырастает до огромных размеров и имеет круглую форму. Ножка у него на фоне огромной шляпки почти незаметна.