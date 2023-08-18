Урожай "попер" у алтайских грибников

В социальных сетях люди делятся богатыми грибными местами

18 августа 2023, 10:19, ИА Амител













Фото: "Грибы и Грибники Алтайского края"

Алтайские грибники в социальных сетях хвастаются урожаем. Фотографии публикуют в сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края".

По словам тех, кто практикует тихую охоту, сейчас в лесах очень много грибов, люди выезжают на прогулки и набирают целые ведра.

В комментариях пользователи делятся координатами мест, где им удалось хорошо "поохотиться", а также обсуждают цены, за которые можно продавать набранные грибы.