Урожай "попер" у алтайских грибников
В социальных сетях люди делятся богатыми грибными местами
18 августа 2023, 10:19, ИА Амител
Фото: "Грибы и Грибники Алтайского края"
Алтайские грибники в социальных сетях хвастаются урожаем. Фотографии публикуют в сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края".
По словам тех, кто практикует тихую охоту, сейчас в лесах очень много грибов, люди выезжают на прогулки и набирают целые ведра.
В комментариях пользователи делятся координатами мест, где им удалось хорошо "поохотиться", а также обсуждают цены, за которые можно продавать набранные грибы.
10:23:10 18-08-2023
Да народ хапает эти грибы ртом и .опой. Куда вы их гребете ? Забиваете все места в машине куда их можно запихать. Жадность и тупость таких людей просто беспредельна. Набрали корзинку отборных и достаточно, сам всегда так делаю, пусть другие тоже пройдут, насобирают, порадуются. А то после многих "грибников" в лесу как Мамай прошел, все выгребают.
11:15:08 18-08-2023
Черти поганые.
11:21:25 18-08-2023
Нагребут и продают, а те, кто действительно любит грибы и маринует и солит для себя не все могут позволить себе набрать ибо уже барыги все пособирали. Запретить продавать грибы, толь для собственного потребления собирать.
11:40:30 18-08-2023
пойду сегодня в рейд по базару. Сломаю паре барыг носопырки,
13:18:00 18-08-2023
Вам жалко что ли? Ну пусть рвут и продают, мне вот хочется грибов, а в лес ехать не на чем и не знаю куда. И некогда. Так что пусть рвут и продают. Главное,чтоб это было аккуратно, не рвали "с мясом". Но те люди,которые на этом зарабатывают годами, заинтересованы в сохранении грибницы и вряд ли являются грибными вандалами.
13:51:25 18-08-2023
гость (13:18:00 18-08-2023) Вам жалко что ли? Ну пусть рвут и продают, мне вот хочется г... Вот и моя родственница уже сама не может за грибами ходить в лес, ноги больные после аварии. А купить на рынке и замариновать, пожарить - с удовольствием.
13:48:59 18-08-2023
просто ряха огромная, кулаки пудовые, ума нет, а справка есть -) Вот и тешусь как умею о хахаха