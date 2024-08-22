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Огромный флаг России пронесли по улицам Барнаула. Фото

22 августа в городе отметили День государственного флага России

22 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Огромный триколор пронесли по улицам Барнаула / Фото: barnaul.org / Дмитрий Толмачев

В Барнауле 50-метровый триколор пронесли по центральным улицам 22 августа - в День государственного флага России, сообщает мэрия. Флаг пронесли по улице Мало-Тобольской, проспекту Ленина и набережной Оби. В шествии приняли участие больше 100 человек, сообщил руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких.

"Триколор появился в нашей стране более 350 лет назад. Белый, синий, красный - важные цвета в российской истории. Белый символизирует чистоту и мир, синий - верность и постоянство, а красный энергию и силу", - отметила руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Виктория Анищенко.

Барнаул праздники

Комментарии 1

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Гость

16:11:53 22-08-2024

На 10ом фото 4ый справа, это Ким Чем Ын?

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