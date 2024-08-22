Огромный флаг России пронесли по улицам Барнаула. Фото

22 августа в городе отметили День государственного флага России

22 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Огромный триколор пронесли по улицам Барнаула / Фото: barnaul.org / Дмитрий Толмачев

В Барнауле 50-метровый триколор пронесли по центральным улицам 22 августа - в День государственного флага России, сообщает мэрия. Флаг пронесли по улице Мало-Тобольской, проспекту Ленина и набережной Оби. В шествии приняли участие больше 100 человек, сообщил руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких.