Огромный флаг России пронесли по улицам Барнаула. Фото
22 августа в городе отметили День государственного флага России
22 августа 2024, 16:00, ИА Амител
В Барнауле 50-метровый триколор пронесли по центральным улицам 22 августа - в День государственного флага России, сообщает мэрия. Флаг пронесли по улице Мало-Тобольской, проспекту Ленина и набережной Оби. В шествии приняли участие больше 100 человек, сообщил руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких.
"Триколор появился в нашей стране более 350 лет назад. Белый, синий, красный - важные цвета в российской истории. Белый символизирует чистоту и мир, синий - верность и постоянство, а красный энергию и силу", - отметила руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Виктория Анищенко.
16:11:53 22-08-2024
На 10ом фото 4ый справа, это Ким Чем Ын?