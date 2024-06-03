Огромный гаражный комплекс построят в районе Барнаула, где возвели много высоток

Проект рассмотрели 30 мая на заседании градсовета города

03 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Гаражный комплекс в Барнауле

Два вместительных гаража-стоянки для сотен автомобилей с помещениями общественного назначения планируют построить в Барнауле по адресу проезд Северный Власихинский, 118 и 120. Объект намерены возвести на месте огромного пустыря рядом с многочисленными жилыми комплексами в Индустриальном районе, которые "выросли" там за последние годы как грибы после дождя. При этом, несмотря на строительство домов, в районе практически отсутствуют социальные учреждения, и появление гаражного комплекса станет большим шагом для развития данной части Барнаула. Проект обсудили 30 мая на заседании градсовета краевой столицы.

Каким будет гаражный комплекс?

Проект представил известный архитектор Владимир Золотов. Оба гаража разместят на участках в проезде Северном Власихинском, 118 и 120, в юго-западной части микрорайона 2011. Площадь участка – 3,3 тысячи квадратных метров. Для стоянки авто хотят выделить 2 тысячи квадратных метров, 2,6 тысячи квадратных метров – под общественные территории.

Также архитектор разработал проект планировки квартала, который подразумевает строительство рядом 10-16-этажных домов. В каждом из гаражей будет по 138 машино-мест – с первого по второй этаж включительно. Кроме того, 45 парковочных мест расположат на самих участках.

Также Владимир Золотов предложил второй вариант проекта. Он предусматривает места более чем для 200 автомобилей и практически отсутствие общественных помещений.

"В жилых районах офисные помещения практически не строят, в них видим потребность. Если ее не будет, сократим объем: мы приготовили пару вариантов с устройством помещений общественного назначения в теле гаражей, чтобы не нужно было ничего ломать", – заявил Владимир Золотов.

Что сказали о проекте архитекторы?

В целом проект оценили положительно. Член градсовета Сергей Боженко похвалил его, рекомендовал выбрать за основу именно тот вариант, где больше парковочных мест.

Архитектор Александр Деринг также выразил уверенность, что в данной части нужны новые объекты.

Эксперты рекомендовали увеличить вместимость гаражей и отдать первым этажам общественную функцию.

В итоге проект одобрили единогласно.