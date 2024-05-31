"Скромный подход". Торговое здание построят в "неудобном" месте на Павловском тракте

Частный сектор вдоль магистрали постепенно сносят и застраивают новыми объектами

31 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Проект здания на Павловском тракте, 37 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Двухэтажное здание, в котором разместят торговые и административные помещения, планируют возвести на Павловском тракте, 37 (рядом с магазином "Формула"). Объект представили на градсовете 30 мая. Архитекторы отметили, что в перспективе площадь строения вырастет за счет пристроя.

Потенциальные соседи

Участок, где запланирована стройка, небольшой, всего 4,45 сотки. Он появился после сноса ветхого частного дома. Два соседних надела сейчас заброшены и пустуют. Проект торгово-административного здания выполняла "Мастерская Золотова".

Ее руководитель Владимир Золотов, представляя эскизы, отметил: вокруг расположен частный сектор, небольшие торговые здания. При этом пока жилые дома на 6,5-7 метров выходят за красные линии. Из-за этого застройка улицы неровная, однако в будущем, при новом строительстве, ситуация изменится.

Интересно, что перед выходом на градсовет проект здания показали в городском строительном комитете. По словам Золотова, там рекомендовали архитекторам убрать парковки вдоль Павловского тракта и разместить их на участке. Авторы прислушались к рекомендации. Также по просьбе специалистов мэрии выполнен строительный генплан участка (из-за его маленькой площади). Документ показывает, как будут организованы работы по возведению здания.

Сам объект спроектирован двухэтажным, с техническим подвалом. Главный фасад по Павловскому тракту архитектурно выделен. В отделке применят композитные материалы и штукатурку.

"Северная сторона здания всегда будет в тени и полутени, поэтому выполнено контрастное колористическое решение", – отметил Владимир Золотов.

Один из фасадов архитекторы сделали глухим, чтобы была возможность в будущем пристроить здание и объединить их в один крупный объем.

"Местечковая улица"

Внешний облик центра вызвал у комиссии вопросы. По мнению члена градсовета Евгения Носенко, спроектированный объект не гармонирует с окружающей застройкой. Владимир Золотов объяснил: застройка на этом "пятачке" только формируется.

"Соседнее ближайшее здание распложено через проезд. Наше здание будет выполнено в едином стиле с рядом примыкающим (планируемым. – Прим. ред.). От соседних объектов взят белый цвет", – ответил автор.

Еще один вопрос, который волновал Евгения Носенко, – будущее Павловского тракта. Он отметил, что в Индустриальном районе это крупная магистраль, а в Железнодорожном районе (он начинается от ул. Сельскохозяйственной) – "местечковая улица".

"Об ул. Фурманова говорили, что будет развязка, но там понаставили автосервисов. Мы никак не двигаемся, чтобы Павловский тракт стал Павловским трактом. Везде частный сектор. Как Сергей Боженко говорит: "Горох насыпан". Все низкое, маленькое, узко. Нужны перспективы развития, следует "забрить" здесь строительство. Мы совсем не сможем развивать в этом месте Павловский тракт, везде одни технические тупики", – отметил он.

Несмотря на остроту проблемы, обсуждать ее не стали. На прошлых заседаниях члены комиссии неоднократно подчеркивали: вопросы инфраструктуры и развития города решают на других площадках.

"Скромный подход"

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, обсуждая проект, обратил внимание на незначительный масштаб торгово-административного здания.

"Смотрим объекты (на градсовете. – Прим. ред.), как правило, и заказчик, и проектировщик закладывают большие объемы, стремятся вверх. Здесь скромный подход. Но, учитывая, что это въездная магистраль, ее ширину, не было вариантов увеличить этажность объектов?" – спросил архитектор.

"Этажность – часть инженерных и других расчетов. И если площадь участка 4,45 сотки, трудно выполнить большую этажность, расположить большее число машин на участке", – объяснил Владимир Золотов.

Архитектор Сергей Боженко рекомендовал доработать стройгенплан площадки: объект возведут практически вплотную к границе участке, а потому забор придется ставить на соседнем.

Председатель комитета по архитектуре Антон Воробьев попросил авторов учесть, что парковка здания будет размещена в охранной зоне ЛЭП.

"Потребуется согласование с ресурсоснабжающими компаниями", – заметил чиновник.

Так как других вопросов и предложений к проекту не возникло, его одобрили.