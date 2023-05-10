Инвестор заявил, что намерен развивать и соседние территории

10 мая 2023, 09:01, ИА Амител























Проект здания на ул. Партизанской, 70-74 / Фото: архитектурное бюро "Салют"

На улице Партизанской, напротив строящегося здания прокуратуры, возведут восьмиэтажный многофункциональный центр. Эскизы объекта повторно презентовали на градсовете в начале мая. Авторы-архитекторы устранили большинство замечаний, на которые эксперты указали на прошлом совещании, однако проект всё равно вызвал споры. Так, члены комиссии обратили внимание, что часть здания выходит за красные линии, а после строительства центра многоэтажки за ним погрузятся в вечную тень.

Из металла и стекла

Центр на Партизанской, 70-74, запроектировали на участке 1,8 га. Сейчас территория уже обнесена забором, застройщик (компания "Мой дом") ведёт подготовительные работы. Восьмиэтажное здание спроектировали неправильной формы: у него задуманы открытые террасы-ступени площадью от 70 до 150 квадратных метров, на которых появится озеленение.

Первые два этажа отдадут под бытовое обслуживание, третий-пятый уровни – под деловое управление, на шестом этаже откроют спортивный центр, седьмой и восьмой этажи займут компании в сфере развлечений. Так, здесь разместят банкетный зал, для которого сделают отдельную террасу на крыше.

Впервые проект показали на градсовете в конце января 2023 года. Тогда у него нашли множество замечаний. Так, архитекторы обратили внимание, что у здания практически нет открытых парковок: лишь 30 машино-мест размещены в подземном паркинге. Чтобы это исправить, авторы пододвинули здание на два метра ближе к улице Партизанской: так во дворе появилась небольшая площадка для автомобилей.

Площадка на ул. Партизанской, 70-74 / Фото: архитектурное бюро "Салют"

Также на прошлом заседании были вопросы по инсоляции (обеспеченность солнечным светом) соседних зданий. По словам архитектора, члена архитектурное бюро "Салют" Ермека Кулмухамедова, этот показатель в норме.

"Затемнение двора происходит за счёт собственной тени, соседний объект (недостроенный 18-этажный дом на ул. Партизанской, 76, – прим. ред.) не влияет на показатель. Одно из двухэтажных зданий, расположенных за центром, не имеет проблем с инсоляцией, у другого этот норматив на грани, но всё равно в допуске. Специально для лучшей инсоляции мы вырезали часть объёма здания, разместили там эксплуатируемые кровли", – объяснил он.

В обновлённом варианте первые этажи центра сделали непрозрачными, но цветовое решение менять не стали: объект возведут из анодированного алюминия, которое имеет немного цветовых решений.

"Хотели настоять на своём и оставить нейтральность стекла, использовать его без оттенка, чтобы подчеркнуть офисную функцию", – сказал Ермек Кулмухамедов.

Улицы и линии

Сейчас за площадкой будущего многопрофильного центра распложено три многоэтажных дома, построенных в 1956-1961 годах, а также гаражи. Члены градсовета поинтересовались у докладчика, будет ли между существующими постройками и центром забор. Архитектор ответил, что в будущем эти площадки инвестор намерен использовать.

"От заказчика поступило пожелание рассмотреть комплексное развитие квартала, посмотреть на него чуть шире, чем просто в границах участка. И мы сегодня делаем эскизную проработку, предварительный мастер-план с учётом возможного расселения, реновации. Речь идёт о двухэтажных домах", – отметил Ермек Кулмухамедов.

На январском градсовете обсуждали и вопрос красных линий, и профиля улицы Партизанской. Архитектор отметил, что инвестор направлял запрос в мэрию, и оказалось, что утверждённого профиля нет.

Проект здания на ул. Партизанской, 70-74 / Фото: архитектурное бюро "Салют"

Однако с этим не согласился начальник архитектурно-планировочного отдела "Альфа-Проект" Вадим Ломакин. По его словам, документ существует, а представленный проект не учитывает перспективу расширения проезжей части улицы Партизанской до 12 метров. Так, часть благоустройства планируемого здания (тротуар, который выполнен с элементами перепада рельефа) выходит за красную линию, что нарушает градостроительное законодательство.

Руководитель компании "Мой дом" Павел Князев ответил, что инвестор не знал о расширении улицы: запрос в комитет по дорожному хозяйству он не делал.

"Это никак не влияет на ситуацию: мы размещаем здание в пятне застройки и наше благоустройство не влияет на ситуацию. Всё в рамках нормативов, которые мы получали, в том числе ГПЗУ", – сказал он.

В защиту проекта выступил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв. Он отметил, что вдоль Партизанской уже сложилась застройка, поэтому планы по расширению улицы утопичны.

Старые новые проблемы

Подняла комиссия и вопрос снижения этажности здания, о чём говорили на предыдущем заседании. Однако архитектор настаивал: если "урезать" объект, то он станет нерентабельным.

"Помимо нормативных, ситуационных, контекстуальных ограничений, есть ещё и экономическая целесообразность. Мы работаем на интересы заказчика и отстаиваем позицию, что можем остаться в существующей этажности, обеспечить все обязательства, которые генерирует объём строительства. Если будет на несколько этажей меньше и два-три этажа парковки, здание станет нецелесообразным. Давайте этот вопрос проверит экспертиза", – ответил Кулмухамедов.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников вновь усомнился в верности расчётов по инсоляции. По его словам, в будущем жильцы двухэтажек могут "взбунтоваться".

"Вроде бы весёлые картинки, но даже зрительно есть сомнения. Если вы нарушите инсоляцию, квартиры могут признать непригодными для жилья и вам придётся компенсировать ущерб", – сказал он.

Несмотря на критику, комиссия всё-таки решила согласовать проект. Но застройщик должен решить в рабочем порядке несколько моментов.

"Здание мне нравится, но два вопроса не должны остаться без внимания. Во-первых, размещения здания по отношению к красным линиям. Ни один элемент здания не должен выходить, а у вас целый каскад ступеней. Нужно смотреть профиль улицы с перспективой её расширения. Надо просто сопоставить эти данные. Второй – в градостроительном нормативе края есть методика расчёта инсоляции. Здесь она какая-то другая. Нужно просто проверить расчёты", – резюмировал главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.