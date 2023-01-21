"Выглядит не очень". Почему в центре Барнаула не разрешили построить офисник, похожий на аквариум

Проект восьмиэтажного здания с деревьями на крыше рассмотрели 19 января на градсовете

21 января 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: проект здания архитектурного бюро "Салют"

Большой современный восьмиэтажный многофункциональный комплекс О2 планируют построить в Барнауле на ул. Партизанская, 70-74. Рядом находится новый жилой комплекс, который не могут достроить уже много лет, а также частный сектор. Проект представили 19 января на очередном градсовете. Уникальность здания в том, что оно будет полностью стеклянным. Однако барнаульские архитекторы раскритиковали будущий комплекс и отправили проект на доработку. Что не устроило экспертов – в материале amic.ru.

Каким будет многофункциональный центр?

Разработкой проекта занималось архитектурное бюро "Салют" по заказу девелопера "Мой дом". Представитель бюро – Ермек Кулмухамедов – рассказал, что в центре будущего комплекса запланированы помещения для бытового и торгового обслуживания, спорта и развлечения. Часть офисов отдадут для бьюти-индустрии: их займут парикмахеры, стилисты и массажисты. На последних двух этажах разместят банкетный зал, а также фитнес-центр. Для банкетного зала сделают отдельную террасу на крыше. Для антуража там даже высадят деревья. По задумке архитекторов, зелёные насаждения украсят здание и станут одной из его "фишек".

Сам комплекс будет прямоугольной формы, чтобы его можно было "вписать" в существующий участок, площадью 1,8 гектара. Слева от будущего офисника находится недостроенный 17-этажный дом от PR-холдинга, а напротив сейчас возводят новое здание для прокуратуры Алтайского края.

По словам Ермека Кулмухамедова, уникальность здания в том, что оно будет полностью стеклянным. Между этажами проектировщики на 600 миллиметров вынесли специальные плиты, которые должны закрывать помещения от солнечного света. Кроме того, там "спрячут" кондиционеры. Представитель "Салюта" также объяснил, что такие выступы в окнах позволят зимой сохранять тепло в помещениях. А чтобы здание не перегревалось (например, в летнюю жару), планируют использовать прозрачное мультистекло, которое должно отражать инфракрасные лучи.







































Что не понравилось членам градсовета?

Архитекторы единогласно признали, что проект "сыроват" и нуждается в доработке. В частности, не понравилось экспертам подземная парковка, где всего 30 машино-мест на 8 этажей общественных, деловых и спортивных помещений. Кроме того, непонятно, как будет работать ливневая канализация во время сильного дождя. Также члены градсовета удивились, почему в проекте не было расчётов того, как будущее здание повлияет на соседние участки. Пожалуй, главной претензией экспертов стала "прозрачность" объекта. По мнению экспертов, в теории всё хорошо, а на практике жители Барнаула будут наблюдать вечерами за тем, что происходит в офисах. И это может кому-то не понравиться.

"В теории хорошо, но есть практика жизни. Так, например, на Красноармейском проспекте в ТЦ "Идеал" борются с солнцем кто во что горазд: стёкла заклеивают светоотражающими вещами и прочим. Выглядит не очень", – заметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

"Может быть, есть смысл использовать тонированное стекло под бронзу? Тогда бы эти фасады смотрелись более органично рядом с кирпично-жёлтым высотным зданием. Да и самим работникам, которые сидят в этом "аквариуме" и насквозь просматриваются, на мой взгляд, дискомфортно работать", – добавил Сергей Боженко.

В итоге проект отправили на серьёзную доработку. Эксперты посоветовали снизить этажность здания, предусмотреть больше парковочных мест, а также посмотреть, как будущий "аквариум" впишется в данную часть краевой столицы.