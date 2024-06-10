Огромный ресурс. Эксперт рассказал, как бухгалтер может повысить прибыльность бизнеса

И почему на хороших бухгалтеров растет спрос

10 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KAPvA

Директор компании "1+1" Ольга Сорокина / Фото: пресс-служба компании

В Алтайском крае, как и по всей стране, активно развивается рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг. Многие компании успешно этим пользуются, а некоторые до сих пор не понимают важность бухгалтерского сопровождения. Об этом на радиостанции Bussines FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала эксперт, директор аутсорсинговой компании "1+1" Ольга Сорокина. Она дала предпринимателям советы, как грамотная бухгалтерия может повысить прибыльность бизнеса.

"Рынок бухгалтерского аутсорса растет, он довольно перспективный. По данным исследований, в 2023 году этот рынок увеличился на 27% относительно позапрошлого года. В стране сейчас свыше 30 тысяч бухгалтерских компаний. Их услугами пользуются около одного миллиона организаций и ИП", – охарактеризовала ситуацию эксперт.

При этом половина компаний недовольна качеством аутсорса, считает Ольга Сорокина. В основном это связано с доначислением пеней и штрафов, блокировкой счетов из-за ошибок бухгалтеров.

"Часто предпринимателям не хватает экспертности бухгалтера, чтобы оптимизировать налоги, выстроить управленческий учет, автоматизировать учет и бизнес. Но при этом многие не решаются менять специалиста", – продолжила директор компании "1+1".

Ольга Сорокина рекомендует: если работа бухгалтера не устраивает, попробуйте сотрудничество с другим специалистом.

"По моим оценкам, более чем у половины малых и средних компаний есть потенциально огромный ресурс научиться управлять своими деньгами и прибылью. Ведь у подавляющего большинства отсутствует нормально выстроенный управленческий учет", – пояснила она.

И добавила, что бухгалтерский, налоговый, управленческий учет – это такая же функция, как производство, маркетинг и продажи, и ею обязательно нужно грамотно управлять. Это поможет экономить и снизить риски.

Как грамотно вести бухгалтерию, знают в компании "1+1". Их команда насчитывает 30 специалистов, которые отлично разбираются не только в общем бухгалтерском обслуживании, но и заполнении деклараций, судебной бухгалтерской экспертизе, инициативном аудите. "1+1" оказывает и юридические услуги: подготовка договоров, взыскание долгов, регистрация товарных знаков, регистрация и сопровождение бизнеса. Здесь знают, как подобрать главбуха в компанию, задекларировать доходы от криптовалюты, вести управленческий, воинский учеты и многое другое.

Это многопрофильная организация, среди клиентов которой и небольшие селлеры и производственники с оборотом по выручке от нуля до 2 млрд руб.

Специалисты компании "1+1" / Фото: пресс-служба компании

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