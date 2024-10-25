Огромный выброс плазмы. Правда ли, что 26 октября по Земле ударит магнитная буря?
Ученые называют выброс солнечной массы одним из самых крупных за последние годы
25 октября 2024, 16:35, ИА Амител
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ / xras.ru
Выброс массы от вспышки на Солнце, произошедшей 24 октября, стал одним из самых больших за несколько последних лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Также там дали свой прогноз, чего ждать от этого всплеска в субботу, когда эффект дойдет до Земли.
О том, будет ли магнитная буря 26 октября 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 26 октября 2024 года?
Точно сказать невозможно. По оценке лаборатории, вероятность магнитной бури в субботу, 26 октября, составляет 20-30%.
2
Правда ли, что из-за гигантского выброса массы буря будет очень мощной?
Нет. Лаборатория уточняет, что даже самые пессимистичные прогнозы рисуют сценарий слабой магнитной бури.
"В результате использующиеся мировыми центрами модели, которые в последнее время склонны завышать риски, не смогли даже из такого крупного события "выжать" ничего, кроме двух коротких слабых бурь с вероятностями 20-30%", – говорится на сайте лаборатории.Уточняется, что выброс после вспышки X3.3 действительно был одним из самых масштабных. Только вот почти вся солнечная масса пройдет мимо нашей планеты. Поэтому и влияние на Землю будет минимальным.
3
Насколько мощной будет магнитная буря 26 октября 2024 года?
На пике мощность геоударов приблизится к 5 баллам. Это уже "красная" зона опасности, но все еще "слабая магнитная буря" по классификации ученых.
4
Когда эта магнитная буря начнется и когда она продолжится?
Согласно актуальному прогнозу, магнитная буря начнется после 03:00 по московскому времени. На первом этапе колебания будут около 4 баллов. С 06:00 до 09:00 мощность достигнет своего пика. А уже к 12:00 магнитная буря закончится и геомагнитная обстановка на Земле стабилизируется.
5
Что нужно делать, чтобы во время магнитной бури не чувствовать себя плохо?
Если верить врачам, достаточно хорошо высыпаться, пить достаточно воды, не переедать и не злоупотреблять алкоголем. Плюс, нужно достаточное количество времени проводить на свежем воздухе и побольше двигаться. Тогда самочувствие будет в норме.
20:57:07 25-10-2024
нет, не правда. в календаре нет "бурь" на ближайшие 3 дня
21:36:35 25-10-2024
Вот насчет злоупотребления алкоголем можно с доХтуром поспорить. Ежели как следует злоупотребить, то наверняка вообще не заметишь, что какая то буря была, в том числе и магнитная.
22:59:38 25-10-2024
Гость (21:36:35 25-10-2024) Вот насчет злоупотребления алкоголем можно с доХтуром поспор... Бухаете - это без системный подход нонконформистов ведущий в деструкуцию
Наш подход - системный и периодически стабильный. Чисто позитив.