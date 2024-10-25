Ученые называют выброс солнечной массы одним из самых крупных за последние годы

25 октября 2024, 16:35, ИА Амител

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ / xras.ru

Выброс массы от вспышки на Солнце, произошедшей 24 октября, стал одним из самых больших за несколько последних лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Также там дали свой прогноз, чего ждать от этого всплеска в субботу, когда эффект дойдет до Земли.

О том, будет ли магнитная буря 26 октября 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 26 октября 2024 года? Точно сказать невозможно. По оценке лаборатории, вероятность магнитной бури в субботу, 26 октября, составляет 20-30%.

2 Правда ли, что из-за гигантского выброса массы буря будет очень мощной? Нет. Лаборатория уточняет, что даже самые пессимистичные прогнозы рисуют сценарий слабой магнитной бури. "В результате использующиеся мировыми центрами модели, которые в последнее время склонны завышать риски, не смогли даже из такого крупного события "выжать" ничего, кроме двух коротких слабых бурь с вероятностями 20-30%", – говорится на сайте лаборатории Уточняется, что выброс после вспышки X3.3 действительно был одним из самых масштабных. Только вот почти вся солнечная масса пройдет мимо нашей планеты. Поэтому и влияние на Землю будет минимальным.

3 Насколько мощной будет магнитная буря 26 октября 2024 года? На пике мощность геоударов приблизится к 5 баллам. Это уже "красная" зона опасности, но все еще "слабая магнитная буря" по классификации ученых.

4 Когда эта магнитная буря начнется и когда она продолжится? Согласно актуальному прогнозу, магнитная буря начнется после 03:00 по московскому времени. На первом этапе колебания будут около 4 баллов. С 06:00 до 09:00 мощность достигнет своего пика. А уже к 12:00 магнитная буря закончится и геомагнитная обстановка на Земле стабилизируется.