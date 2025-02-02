Огуречная стабильность. Как на Алтае за год изменились зимние цены на свежие овощи?
В январе 2024-го огурцы стоили дороже помидоров – теперь все наоборот
02 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Январские цены на свежие овощи в магазинах Алтайского края сохраняют стабильность по сравнению с прошлым годом. Это следует из опубликованных Алтайкрайстатом отчетов о средней стоимости продуктов в регионе (за январь 2024-го и за январь 2025-го). Никаких серьезных "скачков" не произошло.
Ведомство отслеживает цены на основной набор продуктов. Из овощей в этот перечень входят огурцы и помидоры. Их стоимость сильно меняется в зависимости от сезона, поэтому для объективности мы сравнили один и тот же период в этом и предыдущем годах.
Самые стабильные овощи
В январе 2024-го огурцы в магазинах региона в среднем продавали по 254,39 рубля за килограмм. Помидоры обходились дешевле – примерно по 250 рублей за килограмм.
Сейчас, спустя год, томаты стоят уже дороже огурцов. Стоимость выросла на 4,4% и превышает 261 рубль. Цена на огурцы снизилась на 5,5%, до 240,17 рубля за килограмм.
Изменения можно считать незначительными – особенно если сравнивать с ценами на другие овощи. Так, капуста за год подорожала на 55%, с 29 до 46 рублей за килограмм. Репчатый лук сейчас обходится в 45 рублей вместо прошлогодних 28 рублей. Стоимость моркови "подросла" на 18% – с 35 до 42 рублей за килограмм.
А лидером подорожания среди овощей стал картофель: сейчас цена за килограмм в два раза больше, чем год назад. С 25,61 рубля она выросла до 51,96 рубля.
А что там с фруктами?
Алтайкрайстат следит за ценами на бананы и яблоки.
Так, стоимость килограмма бананов по сравнению с январем 2024-го практически не изменилась (подросла всего на 0,7%). Год назад он обходился в 165 рублей, а теперь – в 166 рублей.
Яблоки же стоят дороже на 21%, чем год назад: цена была 144 рубля, а теперь – 175 рублей.
Ранее amic.ru писал о ценах на сливочное масло в магазинах Алтайского края. За год они выросли в среднем более чем на 500 рублей.
08:10:39 02-02-2025
- "Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй"
08:19:42 02-02-2025
Главное, что всё имеется в продаже.
09:30:55 02-02-2025
сказано что подорожание 9.5 процента так что не нужно нагнетать власть все держит под контролем
11:46:55 02-02-2025
Тепличные огурцы и помидоры кушать невозможно-как пластмасса. Я предпочитаю свои огурчики и помидорчики, выращенные на коровьем гавнеце и своими руками. Кому посчастливилось угостится были шокированы превосходным вкусом.
23:54:01 02-02-2025
Сегодня на рынке купил огурцы за 350 руб/кг и помидоры за 400 руб/кг. Чтобы средняя цена получилась на огурцы 240 руб/кг - где-то должны продаваться по 130 руб/кг - таковых замечено не было))))