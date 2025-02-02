В январе 2024-го огурцы стоили дороже помидоров – теперь все наоборот

02 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Январские цены на свежие овощи в магазинах Алтайского края сохраняют стабильность по сравнению с прошлым годом. Это следует из опубликованных Алтайкрайстатом отчетов о средней стоимости продуктов в регионе (за январь 2024-го и за январь 2025-го). Никаких серьезных "скачков" не произошло.

Ведомство отслеживает цены на основной набор продуктов. Из овощей в этот перечень входят огурцы и помидоры. Их стоимость сильно меняется в зависимости от сезона, поэтому для объективности мы сравнили один и тот же период в этом и предыдущем годах.

Самые стабильные овощи

В январе 2024-го огурцы в магазинах региона в среднем продавали по 254,39 рубля за килограмм. Помидоры обходились дешевле – примерно по 250 рублей за килограмм.

Сейчас, спустя год, томаты стоят уже дороже огурцов. Стоимость выросла на 4,4% и превышает 261 рубль. Цена на огурцы снизилась на 5,5%, до 240,17 рубля за килограмм.

Изменения можно считать незначительными – особенно если сравнивать с ценами на другие овощи. Так, капуста за год подорожала на 55%, с 29 до 46 рублей за килограмм. Репчатый лук сейчас обходится в 45 рублей вместо прошлогодних 28 рублей. Стоимость моркови "подросла" на 18% – с 35 до 42 рублей за килограмм.

А лидером подорожания среди овощей стал картофель: сейчас цена за килограмм в два раза больше, чем год назад. С 25,61 рубля она выросла до 51,96 рубля.

А что там с фруктами?

Алтайкрайстат следит за ценами на бананы и яблоки.

Так, стоимость килограмма бананов по сравнению с январем 2024-го практически не изменилась (подросла всего на 0,7%). Год назад он обходился в 165 рублей, а теперь – в 166 рублей.

Яблоки же стоят дороже на 21%, чем год назад: цена была 144 рубля, а теперь – 175 рублей.

Ранее amic.ru писал о ценах на сливочное масло в магазинах Алтайского края. За год они выросли в среднем более чем на 500 рублей.