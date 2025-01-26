Килограмм сливочного масла в Алтайском крае за год подорожал более чем на 500 рублей
Средняя цена на 73% выше, чем в январе 2024-го
26 января 2025, 08:00, ИА Амител
За год сливочное масло в Алтайском крае подорожало в среднем на 547 рублей за килограмм. Это следует из данных Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает среднюю стоимость основного перечня продуктов.
Для сравнения мы взяли сводки ведомства за 20 января 2025 года и за 22 января 2024 года. Так, сейчас килограмм масла в регионе обходится в среднем в 1294,76 рубля. Год назад за то же количество жители региона отдавали порядка 747,25 рубля. Таким образом, цена увеличилась на 73% за этот период.
Из данных Алтайкрайстата следует, что самая высокая средняя цена на масло – в Белокурихе. Там килограмм стоит порядка 1382,99 рубля.
Отметим, что и другие молочные продукты также подорожали за 12 месяцев: литр молока – с 76,73 до 94,38 рубля, килограмм сметаны – с 250,63 до 299,95 рубля, килограмм творога – с 406,78 до 458,15 рубля, а килограмм сыра – с 749,43 до 898,21 рубля.
Напомним, стоимость сливочного масла начала резко расти в 2024 году, в конце лета и начале осени. С тех пор увеличение стоимости не прекращается. Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что в курсе ситуации. Причиной подорожания он назвал рост потребления и увеличение мировых цен.
Совсем недавно ситуацию прокомментировали и в ФАС. Еще в конце 2024-го ведомство начало проверку на предмет картельного сговора на фоне подорожания масла. Пока признаков злого умысла не выявили, сообщил глава Антимонопольной службы Максим Шаскольский.
08:15:33 26-01-2025
Какое масло
08:37:45 26-01-2025
Скоро сливочное масло будет дороже золота. Хорошо живем.
12:40:15 26-01-2025
Гость (08:37:45 26-01-2025) Скоро сливочное масло будет дороже золота. Хорошо живем.... Стоимость грамма золота 4850 рублей за 585 пробу. Стоимость масла 200 рублей дешевое за 180 грамм до 350 самое дорогое за 200 грамм. Где ты увидел золото????????
13:59:32 26-01-2025
Гость (12:40:15 26-01-2025) Стоимость грамма золота 4850 рублей за 585 пробу. Стоимость ... Ну такими темпами скоро и до цены золота долетим!
17:46:53 26-01-2025
Гость (12:40:15 26-01-2025) Стоимость грамма золота 4850 рублей за 585 пробу. Стоимость ... Если такими темпами будет масло дорожать, то не далек день когда обгонит.
20:32:54 26-01-2025
Гость (12:40:15 26-01-2025) Стоимость грамма золота 4850 рублей за 585 пробу. Стоимость ... А где это золото по 4850 продают? 10000 за грамм в ювелирных.
10:43:41 27-01-2025
Гость (12:40:15 26-01-2025) Стоимость грамма золота 4850 рублей за 585 пробу. Стоимость ... А правда, где по 4850 рублей за грамм золото продают? Оно ведь тоже подорожало. Где, хочу купить 🤔.
09:24:50 26-01-2025
Амител 24 января 2025 21:30 : "Путина удивило, что средняя зарплата в Москве составляет ВСЕГО 160 тысяч рублей. Президент подчеркнул важность достойных зарплат".
Обычная цена для достойной зарплаты.
09:26:10 26-01-2025
То ли ещё будет??? Я только не пойму, для чего каждый декабрь Прямую Линию проводят? Ведь лучше не становится. Правде в глаза смотреть надо, а не обещания слушать.
12:51:34 26-01-2025
Гость (09:26:10 26-01-2025) То ли ещё будет??? Я только не пойму, для чего каждый декабр... Прямую Линию проводят для оценки состояния крайности населения.
09:47:11 26-01-2025
Неподьемным стало съёмное жилье, покупка квартиры, коммунальные платежи. А посмотрите ,на сколько выросли услуги парикмахера , проезд и т.д.. Я уже не говорю о шоколадных конфетах, чае и кофе, рыбе.
Ещё работодатели в крае это понимали бы . У многих зарплаты хватает только на картошку и макарошки(((
11:16:55 26-01-2025
Гость (09:47:11 26-01-2025) Неподьемным стало съёмное жилье, покупка квартиры, коммуналь... Ну вот я работодатель в сфере проектирования. После повышения ставки ипотека умерла. Проектирование тоже. И как повышать зарплату, если работы все меньше и меньше?
18:49:43 26-01-2025
Гость (11:16:55 26-01-2025) Ну вот я работодатель в сфере проектирования. После повышени... Бери кельму и клади кирпич... ПроЭктировщЫк... 🤥
16:15:13 26-01-2025
Гость (09:47:11 26-01-2025) Неподьемным стало съёмное жилье, покупка квартиры, коммуналь... Я врач, работодатель - краевая администрация. Денег нет, но вы держитесь. Что вы от частников хотите?
03:43:56 27-01-2025
Гость (09:47:11 26-01-2025) Неподьемным стало съёмное жилье, покупка квартиры, коммуналь... Я сдаю нежилые площади и думаю не загнулись бы ваши работодатели в конец , когда я им на инфляцию арендную ставку подниму. А тут вы ещё с зарплатой. У них со всех сторон все увеличивается , а свои услуги или продукцию им сбывать становится сложнее , т.к. покупательная способность падает. Вот и думайте куда им сунуться.
09:44:52 27-01-2025
Гость (09:47:11 26-01-2025) Неподьемным стало съёмное жилье, покупка квартиры, коммуналь... работодатели платят налоги тоже, кстати, неподъемные
10:12:57 26-01-2025
Отмашка не дана, поэтому нет и картельного сговора.
10:51:18 26-01-2025
Зарплаты и пенсии тоже должны вырасти на 73 %.
10:53:30 26-01-2025
ФАС нужно выявить куда в хозяйствах коровы делись, вдруг у сельхоз производителей сговор и злой умысел по сведению КРС выявится?
11:12:38 26-01-2025
кроме масла подорожало абсолютно все.
поэтому очень странно, что ФАС решила проверить обоснованность цен только по сливочному маслу.
хорошо, масло. В связи с чем подорожание на 500 р за кг?
ингредиенты что ли за доллары покупаются или логистика усложнилась?
а то масло, которое в сетях, так уверенны, что соответствует ГОСТу?
слабо у Антошки Привольного спросить из контрольной закупки))?
как и предполагалось, спустя десять лет импортозамещения и санкций, которые, как известно, нам только на пользу, в отсутствии конкуренции и отсутствия контроля качество, мы получили продукты, сделанные по ТУ, по цене ГОСТа.
12:48:42 26-01-2025
Хочу поделиться секретом . Килограмм сливочного масла стоит столько же сколько стоит быстрорежущая сталь P6M5
13:53:48 26-01-2025
Белый (12:48:42 26-01-2025) Хочу поделиться секретом . Килограмм сливочного масла стоит ... Очень глубокая мысль.
Надо прикупить токарно-фрезерный станок.
13:22:07 26-01-2025
Селянам нужно создать условия. Освободить от налогов,электроэнергию 1р кВт,топливо 50% .
16:13:26 26-01-2025
Гость (13:22:07 26-01-2025) Селянам нужно создать условия. Освободить от налогов,электро... Как в Абхазии.
17:12:51 26-01-2025
Гость (13:22:07 26-01-2025) Селянам нужно создать условия. Освободить от налогов,электро... Ииии что произойдет? я вам тайну открою у селян, как вы их называете и так молоко за копейки скупают(там где еще есть коровы), а дальше наценки переработчиков и сетей.
03:46:52 27-01-2025
гость (17:12:51 26-01-2025) Ииии что произойдет? я вам тайну открою у селян, как вы их н... Да что вы им объясняете , это что бисером раскидываться , экономические цепочки им побоку. Дай и всё
18:10:43 26-01-2025
Гость (13:22:07 26-01-2025) Селянам нужно создать условия. Освободить от налогов,электро... И назначить цену за продукцию 1 копейку,поверьте на слово-цена на масло дешевле в магазина не станет,ее как раз назначает не производитель
16:22:06 26-01-2025
У ФАС как всегда нет нарушений
18:55:28 26-01-2025
Китайцам в северных районах-где холодно-создают преференции-закупают их продукцию по хорошей цене а жителям топливо и электричество подешевле что бы они не удирали в южные районы где потеплее и получше... А у нас в царские времена сюда в ссылку да на каторгу ссылали-а нам втюхивают как хорошо жить на 25 тыс в месяц.
07:55:56 27-01-2025
А самое плохое в этой ситуации что настоящего масла очень мало одна подделка. Этим маслом портим свое здоровье. Потом тратим деньги на здоровье. Такое впечатление что про нашу жизнь будущие поколения будут сравнивать как мы сейчас сравниваем Холокост. Нас медленно но верно уничтожают.
08:22:16 27-01-2025
Капитализм - зло.
09:05:26 27-01-2025
Край ,который в царское время снабжал центр России и Европу первоклассным сливочным маслом превратился в какого то беспомощного производителя,который постоянно задирает цену.Да было бы оно настоящим,а то возьмёшь его,а оно как безвкусный пластилин.Видно шуруют туда пальму без зазрения совести.В советские времена масло имело выраженный сливочный вкус ,а это какая то туфта.Совершенно нет никакой заинтересованности в создании условий в производстве качественного продукта.Сложившаяся система производства заинтересована только в обогащении владельца,но никак не в качестве товара.Попробовали бы такое преподнести где- нибудь в Европе или америке.