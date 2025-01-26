Килограмм сливочного масла в Алтайском крае за год подорожал более чем на 500 рублей

Средняя цена на 73% выше, чем в январе 2024-го

26 января 2025, 08:00, ИА Амител

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За год сливочное масло в Алтайском крае подорожало в среднем на 547 рублей за килограмм. Это следует из данных Алтайкрайстата, который еженедельно отслеживает среднюю стоимость основного перечня продуктов.

Для сравнения мы взяли сводки ведомства за 20 января 2025 года и за 22 января 2024 года. Так, сейчас килограмм масла в регионе обходится в среднем в 1294,76 рубля. Год назад за то же количество жители региона отдавали порядка 747,25 рубля. Таким образом, цена увеличилась на 73% за этот период.

Из данных Алтайкрайстата следует, что самая высокая средняя цена на масло – в Белокурихе. Там килограмм стоит порядка 1382,99 рубля.

Отметим, что и другие молочные продукты также подорожали за 12 месяцев: литр молока – с 76,73 до 94,38 рубля, килограмм сметаны – с 250,63 до 299,95 рубля, килограмм творога – с 406,78 до 458,15 рубля, а килограмм сыра – с 749,43 до 898,21 рубля.

Напомним, стоимость сливочного масла начала резко расти в 2024 году, в конце лета и начале осени. С тех пор увеличение стоимости не прекращается. Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что в курсе ситуации. Причиной подорожания он назвал рост потребления и увеличение мировых цен.

Совсем недавно ситуацию прокомментировали и в ФАС. Еще в конце 2024-го ведомство начало проверку на предмет картельного сговора на фоне подорожания масла. Пока признаков злого умысла не выявили, сообщил глава Антимонопольной службы Максим Шаскольский.