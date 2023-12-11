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Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала SHAMAN строить карьеру

По его словам, Примадонна могла уничтожить карьеру исполнителя

11 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Российский актер Иван Охлобыстин заявил о том, что Алла Пугачева мешала певцу SHAMAN строить карьеру. Об этом сообщает NEWS.ru.

Охлобыстин сказал журналистам о том, что певец участвовал в проекте "Фактор А", из которого его выгнала Пугачева, где была председателем жюри. 

"Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN из проекта", – сказал Охлобыстин.

Он добавил, что рад появлению такого певца, как SHAMAN, и отметил, что помнит его еще до того, как Ярослав Дронов стал знаменит под своим псевдонимом.

Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 29

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Гость

09:11:03 11-12-2023

Ну зато теперь-то пацан пришел к успеху, злая Пугачева уехала. Можно развернуться на просторе.

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Гость

09:13:29 11-12-2023

В одном советском (!) фильме с участием Пугачёвой, была фраза: "Погасшая звезда превращается в чёрную дыру". На мой взгляд весьма пророчески по отношению к этой вашей самоназначенной "примадонне".

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Гость

09:15:18 11-12-2023

"...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. А тут , всё что не гоже, подобрали, причесали, крест надели и назначили носителем патриотизма.

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Гость

09:23:24 11-12-2023

Гость (09:15:18 11-12-2023) "...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. ... А потом Пугачёва сдёрнула в Израиль.И правильно сделала.

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Гость

09:36:25 11-12-2023

Гость (09:15:18 11-12-2023) "...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. ... Кто назначил?Неужели Путин?

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Гость

16:14:18 11-12-2023

Гость (09:15:18 11-12-2023) "...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. ... и чем он тебе не угодил? по лучше бабки поёт по крайней мере

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Гость

16:25:01 11-12-2023

Гость (16:14:18 11-12-2023) и чем он тебе не угодил? по лучше бабки поёт по крайней мере... Разве он оёт? Вам медведь ничего оттоптал? Пугачиха вот пела, да еще как! И какие у неё замечательные песни были в 70-80-х, это потом уже пришла другая мода на "морзянки", и прочую фанеру

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Гость

07:51:29 12-12-2023

Гость (16:25:01 11-12-2023) Разве он оёт? Вам медведь ничего оттоптал? Пугачиха вот пела... а песенки эти мог и другой петь, не менее талантливый, вот где бы она была без песен Николаева. у нас таких голосистых полстраны

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Гость

09:16:49 11-12-2023

не люблю его песенки. Все попахивают Германией 1939го

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Гость

09:20:23 11-12-2023

Гость (09:16:49 11-12-2023) не люблю его песенки. Все попахивают Германией 1939го... обувь протри. ты где то на улице в германию наступил.

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Гость

09:29:26 11-12-2023

Гость (09:20:23 11-12-2023) обувь протри. ты где то на улице в германию наступил.... А вас клипчик с нарукавной повязкой на белокурой бестии совсем-совсем не смутил? Помнится, фоточку даже тут вешали.

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Гость

09:32:05 11-12-2023

Гость (09:29:26 11-12-2023) А вас клипчик с нарукавной повязкой на белокурой бестии совс... а я не смотрю его клипчики. он мне не интересен ни как человек ни как исполнитель

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Гость

09:35:42 11-12-2023

Гость (09:32:05 11-12-2023) а я не смотрю его клипчики. он мне не интересен ни как челов... Отличный комментарий. Как, собственно, и тот, что выше. Прямо оговорка по Фрейду случилась.

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Гость

16:19:45 11-12-2023

Гость (09:35:42 11-12-2023) Отличный комментарий. Как, собственно, и тот, что выше. Прям... и какая именно оговорка вам приснилась? я творчество этого певца ртом не обсуждаю, потому как не слушаю и не интересуюсь им, в отличии от вас, о чем и написал на вашу тираду про повязку. а мой комент выше был именно человеку который где то в германию вступил, теперь вся квартира ей пахнет. про шамана в нем ни слова не было. так что проснитесь ну либо проспитесь.

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Гость

13:20:23 11-12-2023

Гость (09:16:49 11-12-2023) не люблю его песенки. Все попахивают Германией 1939го... наверное не там нюхаешь))

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Гость

09:19:08 11-12-2023

А почему выгнала??? мы же не знаем?! веские причины возможно были! Как-то однобоко Охлобыстин "заявляет"! неубедительно! решил о себе напомнить (таким образом)???

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Гость

09:27:13 11-12-2023

Гость (09:19:08 11-12-2023) А почему выгнала??? мы же не знаем?! веские причины возможно... Какие причины были?Может по одной из них она сдриснула в израйль?

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Гость

09:30:38 11-12-2023

Про Александра Герцовича,еврейского музыканта ,она пела,а вот про Александровича Сергеевича,русского поэта,что-то не слышал.

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Гость

09:33:31 11-12-2023

А папа у Пугачёвой был чистый еврей-Иосиф Абрамович.

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Гость

09:51:34 11-12-2023

Гость (09:33:31 11-12-2023) А папа у Пугачёвой был чистый еврей-Иосиф Абрамович.... И по настоящей фамилии Певзнер

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Гость

10:35:48 11-12-2023

Гость (09:33:31 11-12-2023) А папа у Пугачёвой был чистый еврей-Иосиф Абрамович.... У евреев родословная только по маме. По папе - не считово....

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Гость

11:33:59 11-12-2023

Подобные "председательства" были не только на эстраде,но и в литературе и других областях.Разве что в колхозах не было...

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Гость

12:26:08 11-12-2023

И тот и другой пустобрехи и клоуны.

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Гость

13:22:42 11-12-2023

Гость (12:26:08 11-12-2023) И тот и другой пустобрехи и клоуны. ... как ты сам

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Гость

12:29:39 11-12-2023

странно, что название исполнителя не соответствует содержанию его песенок. или может это как раз говорит о его лжепатриотизме (очень распространённое нынче явление, когда человек кричит о том, как он сильно любит Родину, а на самом деле он любит возможность припасть к бюджетной кормушке, организованной "Родиной" для таких поддержантов)

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Гость

12:57:29 11-12-2023

ну почему же ЛЖЕ? помнится на передовую (или в лагерь..к мобилизованным, короче) он приехал поддержать их моральный дух. В американских кроссовках на овер 100 тыс руб. у вас есть кроссовки за 100000? нет? а у него есть, патриот потому что

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Гость

13:24:22 11-12-2023

Гость (12:29:39 11-12-2023) странно, что название исполнителя не соответствует содержани... да тебя похоже жаба давит.. ты свои считай и зарабатывай..

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Гость

16:13:10 11-12-2023

эта стерва многим жизнь попортил, Ваенгу к примеру она то же гнобила.

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Гость

16:29:44 11-12-2023

Гость (16:13:10 11-12-2023) эта стерва многим жизнь попортил, Ваенгу к примеру она то же... За то что не пускала Ваенгу, то здесь Пугачеву нужно орденом наградить, чтобы не прорывалась разная нечисть на сцену

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