Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала SHAMAN строить карьеру

По его словам, Примадонна могла уничтожить карьеру исполнителя

11 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр из видео

Российский актер Иван Охлобыстин заявил о том, что Алла Пугачева мешала певцу SHAMAN строить карьеру. Об этом сообщает NEWS.ru.

Охлобыстин сказал журналистам о том, что певец участвовал в проекте "Фактор А", из которого его выгнала Пугачева, где была председателем жюри.

"Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN из проекта", – сказал Охлобыстин.

Он добавил, что рад появлению такого певца, как SHAMAN, и отметил, что помнит его еще до того, как Ярослав Дронов стал знаменит под своим псевдонимом.