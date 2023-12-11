Охлобыстин заявил, что Пугачева мешала SHAMAN строить карьеру
По его словам, Примадонна могла уничтожить карьеру исполнителя
11 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
Кадр из видео
Российский актер Иван Охлобыстин заявил о том, что Алла Пугачева мешала певцу SHAMAN строить карьеру. Об этом сообщает NEWS.ru.
Охлобыстин сказал журналистам о том, что певец участвовал в проекте "Фактор А", из которого его выгнала Пугачева, где была председателем жюри.
"Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN из проекта", – сказал Охлобыстин.
Он добавил, что рад появлению такого певца, как SHAMAN, и отметил, что помнит его еще до того, как Ярослав Дронов стал знаменит под своим псевдонимом.
09:11:03 11-12-2023
Ну зато теперь-то пацан пришел к успеху, злая Пугачева уехала. Можно развернуться на просторе.
09:13:29 11-12-2023
В одном советском (!) фильме с участием Пугачёвой, была фраза: "Погасшая звезда превращается в чёрную дыру". На мой взгляд весьма пророчески по отношению к этой вашей самоназначенной "примадонне".
09:15:18 11-12-2023
"...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. А тут , всё что не гоже, подобрали, причесали, крест надели и назначили носителем патриотизма.
09:23:24 11-12-2023
Гость (09:15:18 11-12-2023) "...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. ... А потом Пугачёва сдёрнула в Израиль.И правильно сделала.
09:36:25 11-12-2023
Гость (09:15:18 11-12-2023) "...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. ... Кто назначил?Неужели Путин?
16:14:18 11-12-2023
Гость (09:15:18 11-12-2023) "...из которого его выгнала Пугачева". И правильно сделала. ... и чем он тебе не угодил? по лучше бабки поёт по крайней мере
16:25:01 11-12-2023
Гость (16:14:18 11-12-2023) и чем он тебе не угодил? по лучше бабки поёт по крайней мере... Разве он оёт? Вам медведь ничего оттоптал? Пугачиха вот пела, да еще как! И какие у неё замечательные песни были в 70-80-х, это потом уже пришла другая мода на "морзянки", и прочую фанеру
07:51:29 12-12-2023
Гость (16:25:01 11-12-2023) Разве он оёт? Вам медведь ничего оттоптал? Пугачиха вот пела... а песенки эти мог и другой петь, не менее талантливый, вот где бы она была без песен Николаева. у нас таких голосистых полстраны
09:16:49 11-12-2023
не люблю его песенки. Все попахивают Германией 1939го
09:20:23 11-12-2023
Гость (09:16:49 11-12-2023) не люблю его песенки. Все попахивают Германией 1939го... обувь протри. ты где то на улице в германию наступил.
09:29:26 11-12-2023
Гость (09:20:23 11-12-2023) обувь протри. ты где то на улице в германию наступил.... А вас клипчик с нарукавной повязкой на белокурой бестии совсем-совсем не смутил? Помнится, фоточку даже тут вешали.
09:32:05 11-12-2023
Гость (09:29:26 11-12-2023) А вас клипчик с нарукавной повязкой на белокурой бестии совс... а я не смотрю его клипчики. он мне не интересен ни как человек ни как исполнитель
09:35:42 11-12-2023
Гость (09:32:05 11-12-2023) а я не смотрю его клипчики. он мне не интересен ни как челов... Отличный комментарий. Как, собственно, и тот, что выше. Прямо оговорка по Фрейду случилась.
16:19:45 11-12-2023
Гость (09:35:42 11-12-2023) Отличный комментарий. Как, собственно, и тот, что выше. Прям... и какая именно оговорка вам приснилась? я творчество этого певца ртом не обсуждаю, потому как не слушаю и не интересуюсь им, в отличии от вас, о чем и написал на вашу тираду про повязку. а мой комент выше был именно человеку который где то в германию вступил, теперь вся квартира ей пахнет. про шамана в нем ни слова не было. так что проснитесь ну либо проспитесь.
13:20:23 11-12-2023
Гость (09:16:49 11-12-2023) не люблю его песенки. Все попахивают Германией 1939го... наверное не там нюхаешь))
09:19:08 11-12-2023
А почему выгнала??? мы же не знаем?! веские причины возможно были! Как-то однобоко Охлобыстин "заявляет"! неубедительно! решил о себе напомнить (таким образом)???
09:27:13 11-12-2023
Гость (09:19:08 11-12-2023) А почему выгнала??? мы же не знаем?! веские причины возможно... Какие причины были?Может по одной из них она сдриснула в израйль?
09:30:38 11-12-2023
Про Александра Герцовича,еврейского музыканта ,она пела,а вот про Александровича Сергеевича,русского поэта,что-то не слышал.
09:33:31 11-12-2023
А папа у Пугачёвой был чистый еврей-Иосиф Абрамович.
09:51:34 11-12-2023
Гость (09:33:31 11-12-2023) А папа у Пугачёвой был чистый еврей-Иосиф Абрамович.... И по настоящей фамилии Певзнер
10:35:48 11-12-2023
Гость (09:33:31 11-12-2023) А папа у Пугачёвой был чистый еврей-Иосиф Абрамович.... У евреев родословная только по маме. По папе - не считово....
11:33:59 11-12-2023
Подобные "председательства" были не только на эстраде,но и в литературе и других областях.Разве что в колхозах не было...
12:26:08 11-12-2023
И тот и другой пустобрехи и клоуны.
13:22:42 11-12-2023
Гость (12:26:08 11-12-2023) И тот и другой пустобрехи и клоуны. ... как ты сам
12:29:39 11-12-2023
странно, что название исполнителя не соответствует содержанию его песенок. или может это как раз говорит о его лжепатриотизме (очень распространённое нынче явление, когда человек кричит о том, как он сильно любит Родину, а на самом деле он любит возможность припасть к бюджетной кормушке, организованной "Родиной" для таких поддержантов)
12:57:29 11-12-2023
ну почему же ЛЖЕ? помнится на передовую (или в лагерь..к мобилизованным, короче) он приехал поддержать их моральный дух. В американских кроссовках на овер 100 тыс руб. у вас есть кроссовки за 100000? нет? а у него есть, патриот потому что
13:24:22 11-12-2023
Гость (12:29:39 11-12-2023) странно, что название исполнителя не соответствует содержани... да тебя похоже жаба давит.. ты свои считай и зарабатывай..
16:13:10 11-12-2023
эта стерва многим жизнь попортил, Ваенгу к примеру она то же гнобила.
16:29:44 11-12-2023
Гость (16:13:10 11-12-2023) эта стерва многим жизнь попортил, Ваенгу к примеру она то же... За то что не пускала Ваенгу, то здесь Пугачеву нужно орденом наградить, чтобы не прорывалась разная нечисть на сцену