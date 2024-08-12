Охлобыстин заявил, что артисты не имеют права "уходить с боевого поста"

Он добавил, что переезд в другую страну - личный выбор человека

12 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Иван Охлобыстин / Фото: https://t.me/Ohlobistin

Актёр Иван Охлобыстин поделился своим мнением об уехавших артистах. Он считает, что они не должны были покидать Россию в такое непростое время. Однако Охлобыстин не будет их осуждать, пишет РИА Новости.

"Что касается тех людей, которые нас покинули, я считаю, что это неправильно. Врач даёт клятву Гиппократа спасать и лечить. А артисты и культурная среда в трудные времена должны развлекать, отвлекать и утешать людей. Это почти как миссия пастыря. Мы не имеем права уходить с боевого поста в такой ситуации. Лучше бы это был просто светский пост, но так получилось, что он стал боевым", — сказал Охлобыстин журналистам, сопровождая группу детей из Донецка, которые приехали в "Остров Фортов" в Кронштадте.

Актёр добавил, что решение о переезде в другую страну — это личный выбор каждого.