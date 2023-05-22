НОВОСТИПроисшествия

Охотник случайно застрелил товарища ещё до начала охоты в Алтайском крае

Ему грозит до двух лет лишения свободы

22 мая 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru
Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае мужчина застрелил односельчанина в самом начале охоты, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 20 мая в одном из сёл Баевского района. Местный 64-летний житель отправился на охоту с двумя товарищами.

"Компания разошлась по сторонам, а охотник стал заряжать ружьё. Во время зарядки произошёл выстрел в направлении участка, куда ушёл односельчанин", – рассказали в ведомстве.

В результате 40-летний сельчанин получил ранение грудной клетки, от которого скончался.

Охотнику грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".

Ранее в Алтайском крае другой охотник застрелил своего брата, перепутав его с зайцем.

Убийство Происшествия

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

17:43:56 22-05-2023

Вот кого на фронт то отправить. Не успел зарядить а уже убил...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:21 22-05-2023

убил, пусть ест. а то оголодали прям эти охотнички...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

18:02:45 22-05-2023

Гость (17:51:21 22-05-2023) убил, пусть ест. а то оголодали прям эти охотнички...... А тебя икота замучала от сытости

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:12 23-05-2023

Юс (18:02:45 22-05-2023) А тебя икота замучала от сытости... я бы тебе в ухо (и не только) наикал, если бы ты была красивой и стройной "девчонкой" годочков 30-35

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:15 23-05-2023

Гость (07:18:12 23-05-2023) я бы тебе в ухо (и не только) наикал, если бы ты была краси... Гомик???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:41 22-05-2023

Гость (17:51:21 22-05-2023) убил, пусть ест. а то оголодали прям эти охотнички...... Это не охотники, это браконьеры. Сейчас охота закрыта на все виды охотничьих ресурсов. А по поводу оголодали, смени пластинку. Жри химозу магазинную и наслаждайся.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:59:02 22-05-2023

Гость (19:02:41 22-05-2023) Это не охотники, это браконьеры. Сейчас охота закрыта на все... Ворону они регулирование численность.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:05:43 23-05-2023

Гость (19:02:41 22-05-2023) Это не охотники, это браконьеры. Сейчас охота закрыта на все... А диких животных жрать - это совсем без мозгов быть. Они заражены глистами и прочим, "жрите на здоровье".

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:16 23-05-2023

Гость (00:05:43 23-05-2023) А диких животных жрать - это совсем без мозгов быть. Они зар... Да они чище, чем ты и тебе подобные

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:08:13 22-05-2023

Опасно ходить на охоту, частенько на ней убивают непреднамеренно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:00 22-05-2023

Это не охотники, это браконьеры.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:58:16 22-05-2023

Гость (18:20:00 22-05-2023) Это не охотники, это браконьеры. ... Ворону они там численность регулирование....

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров