Охотник случайно застрелил товарища ещё до начала охоты в Алтайском крае
Ему грозит до двух лет лишения свободы
22 мая 2023, 17:28, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина застрелил односельчанина в самом начале охоты, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл 20 мая в одном из сёл Баевского района. Местный 64-летний житель отправился на охоту с двумя товарищами.
"Компания разошлась по сторонам, а охотник стал заряжать ружьё. Во время зарядки произошёл выстрел в направлении участка, куда ушёл односельчанин", – рассказали в ведомстве.
В результате 40-летний сельчанин получил ранение грудной клетки, от которого скончался.
Охотнику грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".
Ранее в Алтайском крае другой охотник застрелил своего брата, перепутав его с зайцем.
17:43:56 22-05-2023
Вот кого на фронт то отправить. Не успел зарядить а уже убил...
17:51:21 22-05-2023
убил, пусть ест. а то оголодали прям эти охотнички...
18:02:45 22-05-2023
Гость (17:51:21 22-05-2023) убил, пусть ест. а то оголодали прям эти охотнички...... А тебя икота замучала от сытости
07:18:12 23-05-2023
Юс (18:02:45 22-05-2023) А тебя икота замучала от сытости... я бы тебе в ухо (и не только) наикал, если бы ты была красивой и стройной "девчонкой" годочков 30-35
13:55:15 23-05-2023
Гость (07:18:12 23-05-2023) я бы тебе в ухо (и не только) наикал, если бы ты была краси... Гомик???
19:02:41 22-05-2023
Гость (17:51:21 22-05-2023) убил, пусть ест. а то оголодали прям эти охотнички...... Это не охотники, это браконьеры. Сейчас охота закрыта на все виды охотничьих ресурсов. А по поводу оголодали, смени пластинку. Жри химозу магазинную и наслаждайся.
21:59:02 22-05-2023
Гость (19:02:41 22-05-2023) Это не охотники, это браконьеры. Сейчас охота закрыта на все... Ворону они регулирование численность.
00:05:43 23-05-2023
Гость (19:02:41 22-05-2023) Это не охотники, это браконьеры. Сейчас охота закрыта на все... А диких животных жрать - это совсем без мозгов быть. Они заражены глистами и прочим, "жрите на здоровье".
13:57:16 23-05-2023
Гость (00:05:43 23-05-2023) А диких животных жрать - это совсем без мозгов быть. Они зар... Да они чище, чем ты и тебе подобные
18:08:13 22-05-2023
Опасно ходить на охоту, частенько на ней убивают непреднамеренно.
18:20:00 22-05-2023
Это не охотники, это браконьеры.
21:58:16 22-05-2023
Гость (18:20:00 22-05-2023) Это не охотники, это браконьеры. ... Ворону они там численность регулирование....