Охотник случайно застрелил товарища ещё до начала охоты в Алтайском крае

Ему грозит до двух лет лишения свободы

22 мая 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае мужчина застрелил односельчанина в самом начале охоты, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 20 мая в одном из сёл Баевского района. Местный 64-летний житель отправился на охоту с двумя товарищами.

"Компания разошлась по сторонам, а охотник стал заряжать ружьё. Во время зарядки произошёл выстрел в направлении участка, куда ушёл односельчанин", – рассказали в ведомстве.

В результате 40-летний сельчанин получил ранение грудной клетки, от которого скончался.

Охотнику грозит до двух лет лишения свободы за "причинение смерти по неосторожности".

Ранее в Алтайском крае другой охотник застрелил своего брата, перепутав его с зайцем.