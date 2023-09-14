Сибиряк так долго бродил по тайге, что когда его нашли, у него уже родился ребенок

Питаться приходилось только ягодами

14 сентября 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Красноярском крае 29-летний мужчина с 46-летним другом поехали на машине в тайгу за ягодами и потерялись, пишет Telegram-канал Baza.

Сибиряки потерялись 7 сентября, родные сразу забили тревогу. Разыскивать пропавших отправились 50 членов поискового отряда.

"Машину удалось найти почти сразу, а вот самих мужчин искали неделю", – говорится в сообщении.

Потерявшиеся рассказали, что они взяли ведра и пошли вглубь леса, а вернуться к машине не смогли.

Несколько дней мужчины питались ягодами, а за день до обнаружения им крупно повезло – они нашли в тайге палатку, в которой были топор и сгущенка.

Примечательно, что за время пропажи у 29-летнего сибиряка родился ребенок. Спасатели дали ему спутниковый телефон, чтобы он смог поговорить с женой и успокоить ее.