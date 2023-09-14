НОВОСТИПроисшествия

Сибиряк так долго бродил по тайге, что когда его нашли, у него уже родился ребенок

Питаться приходилось только ягодами

14 сентября 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Красноярском крае 29-летний мужчина с 46-летним другом поехали на машине в тайгу за ягодами и потерялись, пишет Telegram-канал Baza.

Сибиряки потерялись 7 сентября, родные сразу забили тревогу. Разыскивать пропавших отправились 50 членов поискового отряда.

"Машину удалось найти почти сразу, а вот самих мужчин искали неделю", – говорится в сообщении.

Потерявшиеся рассказали, что они взяли ведра и пошли вглубь леса, а вернуться к машине не смогли.

Несколько дней мужчины питались ягодами, а за день до обнаружения им крупно повезло – они нашли в тайге палатку, в которой были топор и сгущенка.

Примечательно, что за время пропажи у 29-летнего сибиряка родился ребенок. Спасатели дали ему спутниковый телефон, чтобы он смог поговорить с женой и успокоить ее.

Фото: МЧС по Новосибирской области

Многодетная сибирячка потеряла ребенка при пожаре и в тот же день родила

На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются обстоятельства инцидента
НОВОСТИПроисшествия
забавные истории Красноярский край

Комментарии 4

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Гость

17:19:19 14-09-2023

теперь нужно искать хозяина палатки и топора. Такие вещи сами по себе не растут в тайге

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Гость

09:13:09 15-09-2023

Гость (17:19:19 14-09-2023) теперь нужно искать хозяина палатки и топора. Чтоб сгущенку ему вернуть? А то так-то он судя по всему и не терялся...

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Гость

12:53:33 15-09-2023

Гость (09:13:09 15-09-2023) Чтоб сгущенку ему вернуть? А то так-то он судя по всему и н... А если этот человек ну совсем не хочет огласки своего пребывания в лесу?

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Гость

14:43:20 15-09-2023

Гость (09:13:09 15-09-2023) Чтоб сгущенку ему вернуть? А то так-то он судя по всему и н... В ленинградской области знаю несколько труднодоступных для авто озер, например Тарасовское, где люди ставят палатки с весны и до осени. Приезжают периодически, отдыхают. С друганом поехали с ночевкой отдохнуть, порыбачить. На лесистом берегу стояли повдоль друг от друга три палатки. Никого не было. Вечером забеспокоились, проверили одну - свернутая постель, еда консервы да дошираки, одежда, обувь спортивная. Были удивлены. Как-то так.

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