Охотовед объяснил, как медведи запасаются жиром перед спячкой

Период активного набора массы у этих хищников обычно начинается в августе и продолжается до конца октября

19 октября 2026, 12:01, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Осенью бурые медведи активно накапливают жир, который позволит им пережить зиму в берлоге. В этот период крупному зверю может потребоваться около 20 килограммов ягод ежедневно, рассказал РИА Новости охотовед национального парка "Онежское Поморье" Павел Футоран.

"Осень — это нажировочный период. Медведю перед залеганием в берлогу надо набрать массу и накопить подкожный жир, чтобы ему хватило перезимовать. Сколько именно килограммов надо "нагулять" — таких исследований у нас не проводилось. Но мы знаем, что ежедневно ему нужно съедать около 20 килограммов ягод", — рассказал Футоран.

В "Онежском Поморье" рацион медведей включает чернику, бруснику, водянику и клюкву. При этом набор кормов зависит от места обитания хищника. В пищу могут идти не только лесные ягоды, но и морские животные, а также личинки мух, встречающиеся в выброшенных на берег водорослях.

Если к моменту залегания в берлогу зверь не успел накопить достаточный запас жира, он может переключиться на более доступную добычу.

Период активного набора массы у бурых медведей обычно начинается в августе и продолжается до конца октября. От того, насколько успешно животное подготовилось к спячке, зависит его выживание зимой. Для самок запас жира также важен для вынашивания и последующего выкармливания потомства.