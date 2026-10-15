Ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин больше 20 лет изучает медведей в Яйлю и живет рядом с ними

15 октября 2026, 07:18, Анна Кольченко

Летом в округе Яйлю насчитывалось около 30 медведей / Фото Татьяны и Романа Воробьевых

Он изучает медведей больше 20 лет. И еще столько же буквально соседствует с ними. Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин живет в селе Яйлю, где практически каждую ночь по улицам ходят косолапые.

Родом он из Самары, где медведей вовсе нет. В Кирове окончил факультет охотоведения, а в 1995 году приехал работать в Алтайский заповедник: сначала инспектором на кордоне , потом перешел в науку. Супруга Юрия Николаевича работает в заповеднике ветеринаром. У них четверо детей, старшие разъехались, с родителями остался только младший. Учится в шестом классе местной школы.

Корреспондент amic.ru съездила в заповедное село и поговорила с Юрием Калинкиным о том, почему медведи выходят к людям, сколько их осталось и чего от них ожидать.

Фото Анны Кольченко

- Юрий Николаевич, как вы вообще оказались в заповеднике и почему занялись именно медведями?

- Я заканчивал факультет охотоведения в городе Кирове. Дважды приезжал на Алтай на практику - мне здесь понравилось. А когда учеба заканчивалась, я разослал письма в самые крупные заповедники. И первым ответили из Алтайского, поэтому и приехал сюда. Живу здесь с 95-го года. В Яйлю - с 2014-го, до этого на кордоне жил. Работал инспектором и научным сотрудником. Начинал с младшего, теперь я — ведущий. Занимаюсь копытными и хищными животными.

- А что именно делает научный сотрудник в заповеднике?

- Собираю информацию по всем своим видам. Есть штат инспекторов, которые также ведут дневники наблюдений. И потом все записи мне передают. Я их обрабатываю, обсчитываю и уже в летопись природы перевожу. Кроме того, я веду свои наблюдения, учетные работы, фотоловушки выставляю по определенной схеме, чтобы получать достоверные статистические данные. Следы считаем, помет. На беспилотнике коллега Роман Воробьев научил меня работать. Тоже очень ценная информация с облетов идет. Методик много, что возможно, стараемся применять здесь.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых, Алтайского заповедника

- То есть, суть работы в заповеднике - наблюдать, описывать, но не вмешиваться?

- В целом, да. Но не все так просто. Тот же беспилотник все равно шум издает, нарушает что-то. Фотоловушку ставишь - ты зверей пугаешь, ходишь там. Ну, какое-то вмешательство все равно есть - минимальное.

"Медведь ушел"

- Говорят, вокруг Яйлю этим летом было до 30 медведей. Сколько сейчас?

- Медведей, конечно, стало меньше. Раньше мы насчитывали около 30 медведей, которые вокруг поселка ходили. По нашим данным, 15 из них погибли — особи разных возрастов - от взрослых самцов до маленьких медвежат. Кто-то в результате каннибализма погиб - для медведей это обычное явление, часть по невыясненным обстоятельствам. Остальные просто ушли. Сейчас при ежедневных облетах фиксируем то одного, то двух - по-разному.

- Почему медведи ушли?

- Снизилась кормовая база. Люди яблоки собрали, что-то они сами съели. В тайге все равно кое-что есть — та же рябина. По ручьям сейчас очень много сочной травы. Старая полегла, а свежая поднимается. Они ее очень любят и активно поедают. Это помогает медведям накопить жир, как-то поддержать себя.

- Голод как-то сказался на медведях? Может, они худые?

- Большинство зверей, которых мы видели, - достаточно упитанные. В Артыбаше говорят, много худых, но я не верю просто слухам, нужно самому видеть. Наговорить-то можно всякое.

Такое уже было

- По данным минприроды, этот год стал рекордным по выходу медведей к людям. На вашей памяти были подобные вылазки?

- До 2008 года медведи заходили в поселок одиночно. Но чтобы массово - такого никогда не было. А тот год оказался очень голодным. Была поздняя весна, в тайге вообще ничего не уродилось - ни орехов, ни ягод. Зато в Яйлю был хороший урожай яблок. Медведи и подались на запахи, в село. У них выбора не было.

И как-то даже жестче вышло, чем в этом году. Они давили кроликов, скотину, немного коров. Людей тоже пугали. Местные шумели, кричали - бесполезно, те даже не убегали. Отстреляли тогда всего двоих: тех, что остались на зиму готовиться, и еще одного - совсем наглый попался. Остальных народ просто перетерпел. Потом они все ушли - и забылось.

Ситуация повторилась в меньшем масштабе в 2014-м. В 2018-м тоже заходили, покушались на яблоки, ушли. Но в остальное время медведь - просто сосед. Единичные выходы здесь даже не считаются происшествиями.

"Сильные съедают слабого"

- Вы сказали, часть медведей погибла в результате каннибализма. Кто кого съедает?

- В первую очередь - медвежат. Медведица, конечно, не станет их есть. Она всегда будет защищать детенышей - даже в голод. Самцы съедают молодняк. Приходят на медведицу, когда начинается гон. Пытаются убить медвежат, чтобы спариться с ней. Могут и медведицу съесть. В общем, кто слабее - того съедят.

- Медведица вообще защищает потомство?

- Защищает до последнего. И часто при этом сама погибает. Вот весной мы находили трупы медведиц с сильными ранами. Значит, она защищала своих маленьких медвежат.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

- Помню, что в 80-е здесь материнский инстинкт медведицы привел к человеческой трагедии.

- Да, это еще до меня случилось. Два студента приехали в Яйлю и пошли гулять по заповеднику с фотоаппаратами. Встретили медвежат и давай фотографировать. Они не учли, что медведица оказалась где-то сзади. Кинулась на них и одного убила. Второй убежал. Она не стала ни есть его, ничего. У нее была цель только защитить медвежат.

"Медведь стал меньше бояться людей"

- В Яйлю такое тесное соседство с медведями. За исключением этого случая здесь больше не было нападений хищника на людей. Почему так?

- Алтайский медведь вообще считается одним из самых миролюбивых - в Сибирской части точно. Это его отличительная черта. Наш медведь — в заповеднике - как бы не испорченный. Он не знает вкуса человеческой еды, не связывает людей с кормом. Он здесь просто дикий зверь, который живет своей жизнью. Поэтому при встрече с человеком скорее уйдет.

А в Артыбаше и в других больших селах, где живут охотники и много туристов, медведь другой. Медведей там подкармливали, помоек много - и зверь быстро усвоил: где человек - там еда. Такой медведь уже не боится людей. Он ищет их, выходит к домам, может вести себя агрессивно, если не получит желаемого. Я считаю, что там таких животных надо убирать.

- То есть там медведи меньше боятся людей?

- Да, медведи стали более любопытны и к человеку, не так боятся его. Это раньше был сильнее пресс охоты на медведей. Еще в 50-60-е годы за его добычу даже премии давали. Зверя преследовали, и он панически боялся человека. Мясо медведя ценилось, шкуры, лапы, желчь была в цене. Просто стреляли медведя, одну желчь забирали, все остальное бросали. Тоже варварство, конечно. Но потом все прекратилось. Медведь стал никому не нужен - и численность его выросла. В последние десятилетия к нему изменилось отношение, и сам медведь стал к человеку относиться иначе.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых - Вам самому приходилось встречаться с медведями?

- В Кирове я ни разу не видел медведя, хотя часто бывал в тайге. Встретил его уже на Алтае. Как-то я учет кабарги проводил по маршруту. Где-то 10 километров шел вдоль Телецкого озера по хребту и считал экскременты. Так я по пути семь медведей увидел. Просто так мельком. Я все время шел, смотрел на тропу. Вижу краем глаза - медведь сбоку. Он ко мне не подходит, и я к нему тоже - так и разошлись. Один вот только молодой заинтересовался мной, пошел ко мне. Я сразу в землю стрельнул, его обдало рикошетом. Он испугался и убежал.

- Что-то более серьезное было?

- Это был 2008 год - голодный очень. В высокогорье мы учитывали маралов. Дудили в дудку - так подманивали самцов. А медведи тоже на маралов же охотятся. И смотрю, такой крупный самец заинтересовался нами и идет. Нас разделял лог такой глубокий. Он начал потихоньку в этот лог спускается. Я понимаю, что сейчас вот уже вылезет прямо перед нами. А у нас на троих только однозарядная одностволка . Я выстрелил в камни перед ним. Медведь понял, что не марал, - ушел.

Любитель яблок

- А в поселке во двор к вам медведи заходят?

- Заходят. У меня яблони и груши во дворе и электрозабор стоит, медведь его маленько поломал. Он тут транзитом ходит - тропу набил через все огороды. Поднимается из логу и идет. Сейчас почти все съедено. Думали, боярышник не тронет, а он несколько дней назад и его заломил. Видимо, попробовал - понравилось.

Село Яйлю / Фото Анны Кольченко

- Урожай собрать-то удается?

- Ну так, наперегонки получается. Летние сорта еще как-то собрали, а зимние пришлось просто стрясти. Иначе медведи обломали бы деревья. Восстанавливать их два-три года.

- Правда, что медведь любит мед?

- В принципе, он ест мед, когда найдет гнездо шмелей. Если ульи стоят, он обязательно полезет к этим пчелам. Но была одна история вблизи водопада Корбу. Местные жители оставили случайно банки с медом. Там же и наливки были. Медведь пришел, выпил настойки эти, сиропы - напился, в общем. А мед не тронул. Потом хозяева приехали, поставили мед в морозилку и уехали. Медведь вернулся, разломал морозилку, достал мед и съел. Так что этому медведю наливка предпочтительнее была.

Любить или убить?

- Сейчас обсуждают инициативу избавиться от 100 тысяч медведей, охотникам платить от 15 до 35 тысяч. Что думаете?

- У нас в заповеднике этого не будет никогда. И это хорошо, потому что для нас медведь — интересный объект изучения. Для общедоступных территорий инициатива может решить проблему.

- А такие меры не позволят полностью истребить медведя?

- Медведя истребить достаточно сложно, потому что он плодовитый очень и осторожный. Как только поймет, что его преследуют, он не будет так себя вести, изменит поведение. Уже к людям не станет выходить.

- А вы сами к медведям как относитесь?

- К сожалению, я часто вижу две крайности: либо всех убить, либо всех любить. Так не бывает. Должен быть баланс. Мы не можем медведей разводить постоянно - это же не человек. И если он заполонит все, вот как в Японии: там их не убивали, не убивали, и в конце концов численность так выросла, что в этом году все-таки взялись отстреливать. А иначе они уже по городу ходили. Это ненормально. Тем более там черный медведь, он более резкий, агрессивный.

Справка



По данным Министерства окружающей среды Японии, с апреля 2025 года по январь 2026-го в стране отстрелили более 14 000 медведей. Поводом стало рекордное число нападений медведя на человека — более 200 раз. 13 погибли. Основной причиной называют неурожай желудей и буковых орехов. То есть медведям просто не хватает еды в лесу.

- Юрий Николаевич, вы говорите, что село разделилось на тех, кто за отстрел, и тех, кто против. Вы на чьей стороне?

- Я, конечно, слушаю, но держу свое мнение и стараюсь не спорить ни с теми, ни с теми. Потому что я в крайности стараюсь не вдаваться. Потому что ни правы ни те, ни другие.

Фото Татьяны и Романа Воробьевых

"Самое любимое лакомство медведя - кедровый орех. Это массовый и вкусный корм, он калорийный. Потом уже яблоки".

"Защита потомства у них на самом высшем уровне. Про отца этого не скажешь, а для медведицы это главное. У них материнский инстинкт сильно развитый. Первый год у молодых медведиц инстинкт еще не окреп. Они могут испугаться и убежать, бросив детенышей. Потом материнское чувство крепнет, и они защищают медвежат до последнего. Медвежата остаются с матерью два года. В гоне медведица участвует после того, как выпустит во взрослую жизнь потомство".

"Медведь - территориальный зверь. Он не мигрирует на сотни километров — из Красноярска сюда. Максимум уходит на 50-70 километров. Все медведи, которые здесь живут, - наши, свои, родные. И они разные: есть светло-желтые, есть почти черные. Даже если они уйдут за границы пожаров — потом вернутся. Здесь их дом".