Охоту на сурков в Алтайском крае разрешат с 15 июня
Сезон охоты на этих зверьков продлится до 30 сентября 2024 года
26 мая 2024, 19:30, ИА Амител
Сурок / Фото: Минприроды Алтайского края
С 31 мая в Алтайском крае начнется прием заявлений на добычу сурка. Об этом сообщает Минприроды региона.
Сезон охоты на этих зверьков продлится с 15 июня по 30 сентября 2024 года. Добыча будет разрешена на территориях охотничьих угодий Зонального, Косихинского, Красногорского, Солтонского, Тальменского районов Алтайского края.
Прием заявлений будет производиться по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105.
Время приема заявлений: понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 13:00 до 13:48, выходные дни – суббота и воскресенье.
21:43:53 26-05-2024
а все же в курсе, что сурки носители бубонной чумы? ну ок
02:27:01 27-05-2024
Такая милая форточка - и разрешение на охоту(((((