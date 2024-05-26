Охоту на сурков в Алтайском крае разрешат с 15 июня

Сезон охоты на этих зверьков продлится до 30 сентября 2024 года

26 мая 2024, 19:30, ИА Амител

Сурок / Фото: Минприроды Алтайского края

С 31 мая в Алтайском крае начнется прием заявлений на добычу сурка. Об этом сообщает Минприроды региона.

Сезон охоты на этих зверьков продлится с 15 июня по 30 сентября 2024 года. Добыча будет разрешена на территориях охотничьих угодий Зонального, Косихинского, Красногорского, Солтонского, Тальменского районов Алтайского края.

Прием заявлений будет производиться по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105.

Время приема заявлений: понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 13:00 до 13:48, выходные дни – суббота и воскресенье.