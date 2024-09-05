Охрана, камеры, сигнализация. Объекты водоканала защищают новые системы безопасности

"Росводоканал Барнаул" реализовал комплексные мероприятия по антитеррористической защите

05 сентября 2024, 14:22, ИА Амител

Объекты водоканала / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" стал одним из первых в сфере антитеррористической защиты среди ресурсоснабжающих предприятий города. После обновления правил и рекомендаций, которые предполагают усиленный режим охраны критически важных объектов, водоканал принял комплексные меры.

Компания первой среди ресурсоснабжающих предприятий города завершила полный комплекс мероприятий по антитеррористической защите объектов водоснабжения и водоотведения, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Бесперебойная работа коммунальных систем водоснабжения и водоотведения – задача критически важная. От функционирования водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водонапорных башен и канализационных систем зависит здоровье и жизнь тысяч людей.

Постоянное обучение персонала действиям в условиях возможных террористических угроз стало неотъемлемой частью работы.

"Необходимый уровень защищенности наших критически важных объектов подразумевает круглосуточную охрану и обязательный пропускной режим. Кроме того, объекты водоснабжения и водоотведения оборудованы современными системами охранного освещения, видеонаблюдения, охранной и тревожно-вызывной сигнализации. В качестве инженерно-технических средств защиты объектов установлены новые основные, дополнительные ограждения и средства, предотвращающие несанкционированное проникновение нарушителей", – подчеркнул генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

В текущем году на наиболее значимых объектах обновили и усилили ограждения, а сотрудники охраны, патрулирующие периметр, получили средства защиты от дронов.

Напомним, барнаульский водоканал продолжает обновлять парк техники. Недавно компания приобрела каналопромывочную машину, ставшую четвертым приобретением в этом году. Техника позволит более эффективно устранять засоры. Для ускорения работы компания также закупила автоцистерну и легковые специализированные автомобили. До конца года еще поступят погрузчик и два экскаватора.

Параллельно с этим водоканал обновляет очистные сооружения. Это часть масштабного проекта по реконструкции ключевых объектов городской системы водоснабжения и водоотведения. После ее завершения ожидают значительное улучшение качества питьевой воды.