Охранник бийского клуба сломал школьнику челюсть из-за неправильных штанов
Подростку пришлось пройти через серьезное лечение и повторный перелом
15 сентября 2023, 10:42, ИА Амител
Охранник бийского "Х-клаба" сломал челюсть подростку и выплатит за это круглую сумму, сообщает Mash Siberia.
Парень приехал в Бийск и вместе с друзьями отправился в заведение, но сотруднику службы безопасности не понравилось, что на нем были спортивные штаны. Завязался конфликт, в ходе которого мужчина ударил школьника и сломал ему челюсть.
Стороны договорились не доводить дело до суда, если сотрудник клуба компенсирует лечение, но он не выполнил свою часть уговора. За это время подросток похудел на 10 килограммов и съездил в Новосибирск, где ему снова ломали неправильно сросшуюся челюсть.
Суд встал на сторону пострадавшего и потребовал от охранника 300 тысяч рублей.
10:47:39 15-09-2023
Если у тебя освобождение от физкультуры и ты не можешь дать отпор охраннику. Не носи спортивные штаны
11:26:21 15-09-2023
Многие охранники считают себя самыми главными
14:11:59 15-09-2023
Гость (11:26:21 15-09-2023) Многие охранники считают себя самыми главными ... Да уж, апломба и снобизма им не занимать!
11:29:44 15-09-2023
М.Б. этот клубный школьник прикус исправлял?
11:48:12 15-09-2023
В Наукограде суровые охранники-студенты.
11:50:01 15-09-2023
Если кроме спорт.штанов нет ничего надеть, нечего ходить по клубам или купи норм.штаны и не зарыпайся
12:15:27 15-09-2023
Так написали, как будто охранник ему специально челюсть сломал, изверг эдакий. Да и не стал бы он его не то что бить, но даже выгонять, если бы причины не было. А если бы этот мелкий не начал быковать по позорному, то и применять силу бы не пришлось. Так что и мелкому за такую форму отказа за соблюдение дресс-кода можно припаять статейку, хулиганка называется. И даже нужно, иначе зачинщик опять вместо наказания получит только поощрение. Что и произошло уже походу.
14:36:08 15-09-2023
Гость (12:15:27 15-09-2023) Так написали, как будто охранник ему специально челюсть слом... Даже если бы он без штанов, челюсть ломать права не имеет.
14:47:07 15-09-2023
Гость (14:36:08 15-09-2023) Даже если бы он без штанов, челюсть ломать права не имеет. ... Так может этот малолетка стал дерзить и первым кинулся? Они обдолбанные все смелые и наглые.
17:20:47 15-09-2023
Молодежь сейчас борзая пошла дороги не видит , как действительно было дело мы не знаем и возможно человеку просто объяснили как себя вести
09:08:35 16-09-2023
какого ляда школьнику в клубе делать? слов не понял,вот и огребся. не стал бы охранник бить просто так,значит,были причины.