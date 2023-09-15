Охранник бийского клуба сломал школьнику челюсть из-за неправильных штанов

Подростку пришлось пройти через серьезное лечение и повторный перелом

15 сентября 2023, 10:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Охранник бийского "Х-клаба" сломал челюсть подростку и выплатит за это круглую сумму, сообщает Mash Siberia.

Парень приехал в Бийск и вместе с друзьями отправился в заведение, но сотруднику службы безопасности не понравилось, что на нем были спортивные штаны. Завязался конфликт, в ходе которого мужчина ударил школьника и сломал ему челюсть.

Стороны договорились не доводить дело до суда, если сотрудник клуба компенсирует лечение, но он не выполнил свою часть уговора. За это время подросток похудел на 10 килограммов и съездил в Новосибирск, где ему снова ломали неправильно сросшуюся челюсть.

Суд встал на сторону пострадавшего и потребовал от охранника 300 тысяч рублей.